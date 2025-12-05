Международный день волонтёра! В Беларуси насчитывается более 70 тыс. добровольцев

Сегодня, 5 декабря, отмечают Международный день волонтера. В Беларуси насчитывается более 70 тысяч добровольцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они приходят на помощь инвалидам, пожилым, сиротам, семьям, которые находятся в социально-опасном положении, а также братьям меньшим. К слову, в начале недели в 13-й раз в стране стартовал благотворительный марафон «Елка желаний». Каждый неравнодушный может исполнить новогоднюю мечту ребенка. А уже в январе руку помощи протянут пожилым в рамках акции «От всей души».

Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра:

Хочется отметить, что никто не останется незамеченным. Потому что ряд мероприятий запланированных – концертные программы. Это все учреждения – пансионаты для престарелых, это детские дома с различными концертными новогодними мероприятиями и передача подарков.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Это очень здорово, потому что люди, которые присоединяются к подобным акциям, они всегда с нами остаются. Следующая акция, которая у нас идет, вот сейчас параллельно еще мы помогаем в Министерстве здравоохранения, проводим акцию по донорству крови, по безвозмездному донорству крови. Кульминация сейчас идет. 12 декабря он стартует как раз у нас в офисах. Будут по республике осуществляться заборы. На сегодняшний момент мы привлекли более 500 доноров. В волонтерской деятельности активное участие принимает и православная церковь. В детских больницах открывают комнаты духовной помощи. А летом 2026 года в Минске будет создан аналогичный Центр для людей с онкологией.