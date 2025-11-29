Радость, ощущение праздника и уверенность в себе – узнали о труде волонтёров БГУКИ

Сердца, полные света – волонтеры университета культуры и искусств. Их энергия не ограничивается стенами учебного заведения. Они объединились в сообщество, чтобы делать мир вокруг ярче и добрее.
Сердца, полные света – волонтеры университета культуры и искусств. Их энергия не ограничивается стенами учебного заведения. Они объединились в сообщество, чтобы делать мир вокруг ярче и добрее.
Анжелика Байко, куратор волонтерского клуба «СЛОН» при БГУКИ:
Волонтерский клуб «СЛОН» существует уже 26-й год. 1 декабря будет 26 лет нашему клубу. Это объединение ребят, которые обучаются в Белорусском государственном университете культуры и искусств, их друзей, наших выпускников, наших преподавателей.
Анна Меркушевич, корреспондент:
Почему «СЛОН»?
Анжелика Байко:
Это не животное, это аббревиатура. Ее придумали тоже ребята, и до сих пор это так и остается. «СЛОН» – это слова любви, обретающие надежду. Мы объединяем для того, чтобы помогать. Мы всегда говорим: мы не одни.
Студенты готовят мероприятия для детей и взрослых с особенностями развития, для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, для детей-сирот. Они превращают кабинеты и спортивные залы в настоящие сказочные площадки, украшают их яркими гирляндами, готовят костюмы, разучивают песни и показывают сценки. Ведь главное – подарить окружающим радость, ощущение праздника и уверенность в своих силах.
Елена Варивончик, заместитель директора Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Эти ребята со своим талантливым руководителем проводят у нас много-много времени, дарят чудо, волшебство не только в канун наших любимых рождественских и новогодних праздников, они проводят и обучающие мероприятия, и веселые, и развлекающие.
Ирина Шульган, заведующий отделением дневного пребывания для детей-инвалидов Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Каждый раз, когда приходят эти волонтеры, у нас праздник, у нас весело, у нас познавательно. Если ребенок как-то не совсем заинтересован в том, чтобы получать новые знания, то, играя со своими друзьями, он все-таки исподволь, но чему-либо обучается. Он растет в собственных глазах, получает авторитет от своих друзей. И это, мне кажется, очень важный момент. И родители видят развитие ребенка.
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