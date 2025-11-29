Радость, ощущение праздника и уверенность в себе – узнали о труде волонтёров БГУКИ

Сердца, полные света – волонтеры университета культуры и искусств. Их энергия не ограничивается стенами учебного заведения. Они объединились в сообщество, чтобы делать мир вокруг ярче и добрее.

Анжелика Байко, куратор волонтерского клуба «СЛОН» при БГУКИ:

Волонтерский клуб «СЛОН» существует уже 26-й год. 1 декабря будет 26 лет нашему клубу. Это объединение ребят, которые обучаются в Белорусском государственном университете культуры и искусств, их друзей, наших выпускников, наших преподавателей.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Почему «СЛОН»?

Анжелика Байко:

Это не животное, это аббревиатура. Ее придумали тоже ребята, и до сих пор это так и остается. «СЛОН» – это слова любви, обретающие надежду. Мы объединяем для того, чтобы помогать. Мы всегда говорим: мы не одни.