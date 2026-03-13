Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом

Март – кошачий месяц. Сегодня в студии интересные истории спасения, в которых принимали участие домашние животные, и волонтеры, которые спасают котов и собак. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Наталья Надольская, ведущая:

Расскажите, с кем вы пришли?

Светлана Гарист, волонтер:

Это котик Гуляш. Он попал в приют в возрасте пяти лет. Мы нашли его на улице с такой травмой глазика, но он видит. Абсолютно адаптированный социальный кот. Это почетный донор. Он три раза спасал жизни котам, сдавал кровь. Ищет дом. Очень бы хотелось, конечно, привлечь внимание к этому котику. Живет у нас в приюте. Наталья Надольская:

Я недавно в социальных сетях прочитала, что ищут кровь кота-донора. Кто может сдать кровь? Я была поражена. Я не знала, что коты тоже друг для друга сдают кровь. Светлана Гарист:

Коты друг для друга и собаки друг для друга. Обычно возраст от двух до семи лет. Вес, если это кот, более четырех килограмм. Желательно вакцинированы и проверены на инфекционные заболевания.