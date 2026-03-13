Прямой эфир

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом

13 марта 2026 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Март – кошачий месяц. Сегодня в студии интересные истории спасения, в которых принимали участие домашние животные, и волонтеры, которые спасают котов и собак. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:
Расскажите, с кем вы пришли?

 

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом-2

Светлана Гарист, волонтер:
Это котик Гуляш. Он попал в приют в возрасте пяти лет. Мы нашли его на улице с такой травмой глазика, но он видит. Абсолютно адаптированный социальный кот. Это почетный донор. Он три раза спасал жизни котам, сдавал кровь. Ищет дом. Очень бы хотелось, конечно, привлечь внимание к этому котику. Живет у нас в приюте.

Наталья Надольская:
Я недавно в социальных сетях прочитала, что ищут кровь кота-донора. Кто может сдать кровь? Я была поражена. Я не знала, что коты тоже друг для друга сдают кровь.

Светлана Гарист:
Коты друг для друга и собаки друг для друга. Обычно возраст от двух до семи лет. Вес, если это кот, более четырех килограмм. Желательно вакцинированы и проверены на инфекционные заболевания.

Абсолютно адаптированный и социальный – волонтер рассказала о котике, которому очень нужен дом-4

Наталья Надольская:
Хочется отметить, что Гуляш не просто так сегодня в нашей студии. Гуляш ищет новых хозяев. Если вы сейчас смотрите эту программу и где-то в сердце у вас что-то екнуло и вы захотите взять его к себе, тем более Гуляш почетный донор, то вы можете это сделать. Связаться с нами, с нашими продюсерами и Гуляш станет членом вашей семьи.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # волонтеры # Домашние животные

Другие новости рубрики

Все новости
Президент назвал центральные фигуры вертикали власти
13 марта 2026 18:05

Президент назвал центральные фигуры вертикали власти

«Никто не выиграет». Лукашенко прокомментировал ситуацию на рынке энергоносителей
13 марта 2026 17:55

«Никто не выиграет». Лукашенко прокомментировал ситуацию на рынке энергоносителей

Самым талантливым школьникам накануне Дня Конституции вручили первые паспорта
13 марта 2026 17:52

Самым талантливым школьникам накануне Дня Конституции вручили первые паспорта