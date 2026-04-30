У мусорных баков увидела маленького котенка – волонтеры поделились историями своих питомцев

Ариадна Исмаилова, волонтер:

Как появилась моя кошка-черепашка. Мне захотелось какого-то питомца – собаку или кошку. Я зашла в интернет, по объявлениям начала выбирать котиков. Мне очень запала трехцветная кошка. Я рассказала мужу об этом. Он сказал: «Рада, остановись. Мы на съемном жилье». Я отпустила эту ситуацию. Где-то месяца через три я опять начала искать кошку. Смотрю, опять она, то есть уже подросшая. Я понимаю, что ее надо забирать. У меня слезы полились, потому что это, мне кажется, точно была судьба. В холод просто ужаснейший собралась с переноской. Она была в какой-то непонятной клетке такая диковатая. Я понимаю, что все равно я уеду именно с ней. По итогу мы приехали домой. Она еще пару недель старалась прятаться от меня. То есть недоверие было у кошки к людям. Завоевывали мы его, мне кажется, несколько лет.