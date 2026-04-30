У мусорных баков увидела маленького котенка – волонтеры поделились историями своих питомцев
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Мягкие лежанки, мисочки выстроены в ряд, а по дивану неторопливо прохаживается хвостатое семейство. Добро пожаловать в мир Ариадны Исмаиловой. Волонтер с многолетним стажем изменила судьбы десятки животных. Первой ее подопечной стала очаровательная кошка.
Ариадна Исмаилова, волонтер:
Как появилась моя кошка-черепашка. Мне захотелось какого-то питомца – собаку или кошку. Я зашла в интернет, по объявлениям начала выбирать котиков. Мне очень запала трехцветная кошка. Я рассказала мужу об этом. Он сказал: «Рада, остановись. Мы на съемном жилье». Я отпустила эту ситуацию. Где-то месяца через три я опять начала искать кошку. Смотрю, опять она, то есть уже подросшая. Я понимаю, что ее надо забирать. У меня слезы полились, потому что это, мне кажется, точно была судьба. В холод просто ужаснейший собралась с переноской. Она была в какой-то непонятной клетке такая диковатая. Я понимаю, что все равно я уеду именно с ней. По итогу мы приехали домой. Она еще пару недель старалась прятаться от меня. То есть недоверие было у кошки к людям. Завоевывали мы его, мне кажется, несколько лет.
Сегодня на попечении Ариадны несколько животных. Например, кошка Триша, которую спасли в санатории.
Еще один ангел-хранитель для хвостатых Надежда Петрова. Однажды у мусорных баков она увидела маленького котенка с поджатыми задними лапками и не смогла пройти мимо.
Надежда Петрова, волонтер:
Это Пух. Решила как-то помочь, спасти, посодействовать. Забрала, отвезла – это было не в Минске, в другом городе. Отвезла здесь в клинику. Так я узнала, что он спинальник, не будет ходить. Операции делаются, но это все бесполезно. Люди бояться брать таких котов. Я оставила его себе. Главное – уход. Первые полгода я еще сама училась за ним ухаживать. Так он в целом полноценный кот. Он даже бегал уже с детства и сейчас бегает. Он дружит с собакой, тоже иногда играет.
Подробности в видео.