Демонстрация фокусов и моделирование шаров – рассказываем о волонтёрском проекте по клоунотерапии

Татьяна Соколова, доцент кафедры социальной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Хочу сказать, что, конечно, он родился потому что мы знаем, что каждый день в детских больницах лежит много детей. В реабилитационных центрах находятся такие дети. Их действительно много. Для того, чтобы скрасить пребывание этих детей в больницах, потому что, конечно, именно когда они попадают на стационарное лечение, попадают в непривычную для них обстановку. Конечно, многие из детей испытывают страх. Для того, чтобы поднять им настроение, внести позитив в их социальный контекст здоровья, приходят в больницу доктора клоуны. Благодаря Брестской городской организации Белорусского Красного Креста в 2025 году мы реализовали пилотный проект по клоунотерапии. Я обучила восемь человек. Восемь клоунотерапевтов, которые еженедельно теперь навещают маленьких пациентов в детской областной больнице. Наши доктора клоуны не претендуют на то, чтобы лечить детей. Им это не нужно. Они права этого не имеют, потому что не имеют квалификации необходимой. Но зато они владеют арсеналом демонстрации фокусов, моделирования шаров. Они умеют с детьми играть. Они приходят, самое главное отличие от обычного врача доктора клоуна, не в белых халатах, а в разноцветных, расписанных, где нарисованы цветы, лабиринты, расшиты шнуровкой. То есть халат доктора клоуна – это его инструмент в работе. Естественно, дети переключаются. Дети первое, что делают – конечно, улыбаются. Естественно, эти позитивные эмоции они очень хорошо запоминают.

Александра Каштанова, ведущая:

Что входит в сеанс клоунотерапии? Как получается справляться?