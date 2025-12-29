Кто приходит в волонтёрское объединение «Доброе сердце» – узнали у руководителя

В программе «Прикосновение к свету» – продолжение встречи с руководителем волонтерского объединения «Доброе сердце» Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Еленой Чесноковой.
Олег Лепешенков, СТВ:
Волонтерское объединение «Доброе сердце» – какую деятельность оно ведет?
Елена Чеснокова, руководитель волонтерского объединения «Доброе сердце» БГПУ им. М. Танка:
Наше волонтерское объединение реализует очень много разнообразных проектов. Большинство из них – проекты социальной значимости. Если говорить о том, какова главная цель нашей деятельности, наша цель – это дарить любовь. Очень важно действительно вместе постигать это искусство любить.
К нам приходят изначально разные студенты. Большинство тех, кто тянется к нам, – это те, кто уже вырос в семье, где действительно духовно-нравственные ценности являются ключевыми, то, в чем наши дети росли. Еще есть одна группа студентов, которые очень тянутся и активно участвуют в нашей волонтерской деятельности, – это те, кто приходят к любви через страдания. Те, кто, преодолевая трудности, научаются любить. Конечно, эти две группы студентов – самые сильные волонтеры. Но есть и те, кто просто приходят к нам в команду, чтобы попробовать, посмотреть, чем-то заинтересоваться. Когда они чувствуют атмосферу дружбы, любви, принятия безусловного, творчества, у них сохраняется желание оставаться в команде. Нередко случается так, что не только сохраняется, а усиливается.
Наша команда развивается. К нам приходят новые студенты со своими новыми творческими идеями. Мы прислушиваемся и создаем условия для реализации всех прекрасных идей нашей молодежи. Поэтому именно здесь, в ситуации, когда можно самореализовываться, самоактуализироваться, можно найти себе друзей близких по духу. Можно найти себе единомышленников. Можно почувствовать себя нужным нашему миру.
Елена Чеснокова:
Когда мы первый раз приехали в детский дом, это было 11 лет назад, как раз в новогодние дни. Возвращались оттуда – одна из моих студенток, сама оставшаяся без мамы в трехлетнем возрасте, с ярким блеском в глазах сказала: «Елена Петровна, я себя сегодня почувствовала настолько нужной людям, как никогда раньше в этой жизни. Это же самое главное, это же так прекрасно». Когда мы первый раз приехали, хотели просто подарить детям новогоднюю сказку. Но ребята стали спрашивать: когда вы к нам приедете в следующий раз? Конечно, мы могли ответить только однозначно: скоро. Мы вернулись. Мы поэтому продолжаем этим заниматься. Наша команда даже создала такой очень интересный лозунг: мы дарим детям радость, а они нам дарят мудрость.
Дети, пожилые люди. Еще одна очень интересная категория – люди с особенностями психофизического развития, как молодые инвалиды, так уже и более взрослые, детки с особенностями. Это люди, которые помогают нам научиться просто радоваться жизни. Радоваться просто тому, что мы рядом. Как фестиваль «Ладошка». Протяни ладошку жизни, протяни ладошку любви – открытость, доверие. Это все то, чем наполнил нашу жизнь волонтерского объединения «Доброе сердце». На мой взгляд, волонтерство – это школа любви, потому что мы учимся преодолевать трудности.
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