Кто приходит в волонтёрское объединение «Доброе сердце» – узнали у руководителя

Елена Чеснокова, руководитель волонтерского объединения «Доброе сердце» БГПУ им. М. Танка:

Наше волонтерское объединение реализует очень много разнообразных проектов. Большинство из них – проекты социальной значимости. Если говорить о том, какова главная цель нашей деятельности, наша цель – это дарить любовь. Очень важно действительно вместе постигать это искусство любить.

К нам приходят изначально разные студенты. Большинство тех, кто тянется к нам, – это те, кто уже вырос в семье, где действительно духовно-нравственные ценности являются ключевыми, то, в чем наши дети росли. Еще есть одна группа студентов, которые очень тянутся и активно участвуют в нашей волонтерской деятельности, – это те, кто приходят к любви через страдания. Те, кто, преодолевая трудности, научаются любить. Конечно, эти две группы студентов – самые сильные волонтеры. Но есть и те, кто просто приходят к нам в команду, чтобы попробовать, посмотреть, чем-то заинтересоваться. Когда они чувствуют атмосферу дружбы, любви, принятия безусловного, творчества, у них сохраняется желание оставаться в команде. Нередко случается так, что не только сохраняется, а усиливается.

Наша команда развивается. К нам приходят новые студенты со своими новыми творческими идеями. Мы прислушиваемся и создаем условия для реализации всех прекрасных идей нашей молодежи. Поэтому именно здесь, в ситуации, когда можно самореализовываться, самоактуализироваться, можно найти себе друзей близких по духу. Можно найти себе единомышленников. Можно почувствовать себя нужным нашему миру.