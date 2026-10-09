Новости по тегу #Военная академия Республики Беларусь

В мастерстве и дисциплине соревнуются воспитанники кадетских училищ, суворовцы и лицеисты со всей страны.
Защита Отечества начинается с первого и самого важного шага – клятвы на верность Родине. 5 сентября в Военной академии сотни первокурсников приняли присягу.
Под плотным пулеметным огнем курсанты отработали эвакуацию раненых из красной зоны и оказание первой помощи. Затем выполнили норматив по радиационной, химической и биологической защите, изучили виды дымовых гранат и шашек.
Более 800 новобранцев пополнили ряды Военной академии Беларуси.
Более 800 вчерашних абитуриентов уже примеряют форму, чтобы начать прохождение курса молодого бойца.
Экипажам предстояло не просто переправиться через реку, а сделать это под водой – поэтому тренироваться начали заранее.
Леди в форме привлекает внимание сразу – хрупкая, с командирским голосом и горящими глазами. Дарья Сытько еще в школе решила: хочет в строй и уверенно шла к цели. Школу окончила с золотой медалью и поступила в Военную академию.
Прежде чем попасть сюда, ребята прошли жесткий отбор на районных и областных этапах – путевку в заключительный тур получили лишь семь сильнейших команд.
Каждый из выпускников осознает важность офицерского звания и ответственность перед страной. Все они прошли курсы подготовки. И теперь могут гордиться почетными званиями.
Форум рассчитан на два дня. Завтра участники продолжат работу и дискуссии.
Женщина в армии уже никого не удивляет. И, похоже, их станет больше. Выяснилось, что в 2027 году снова вернутся к подготовке летчиц.
Школьников знакомят с историей, приучают к дисциплине и распорядку. Особое внимание уделяется укреплению здоровья и физической подготовке: с подростками работают офицеры, опытные инструкторы.
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