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Новости по тегу #Военная академия Республики Беларусь

В Минске проходит XI Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке
09 октября 2026 17:06

В Минске проходит XI Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке

Около 800 курсантов Военной академии Беларуси приняли присягу
05 сентября 2026 11:21

Около 800 курсантов Военной академии Беларуси приняли присягу

Комплексное занятие с будущими офицерами внутренних войск прошло на полигоне «Белая Лужа»
26 августа 2026 05:39

Комплексное занятие с будущими офицерами внутренних войск прошло на полигоне «Белая Лужа»

В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца
01 августа 2026 17:57

В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца

Военная академия Беларуси встретила более 800 новобранцев
31 июля 2026 11:08

Военная академия Беларуси встретила более 800 новобранцев

Курсанты Военной академии осваивают форсирование водной преграды на танках
23 июля 2026 06:40

Курсанты Военной академии осваивают форсирование водной преграды на танках

Семейная история и личная мечта – почему поступила в Военную академию, рассказала студентка
08 июля 2026 12:35

Семейная история и личная мечта – почему поступила в Военную академию, рассказала студентка

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси
20 мая 2026 13:51

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси

В Военной академии Беларуси прошел юбилейный 40-й выпуск младших офицеров
26 апреля 2026 08:13

В Военной академии Беларуси прошел юбилейный 40-й выпуск младших офицеров

В Военной академии стартовал Международный военно-научный форум
16 апреля 2026 10:41

В Военной академии стартовал Международный военно-научный форум

Звонки поступали еженедельно – девушки хотят учиться на пилотов! Военная академия снова набирает летчиц
08 марта 2026 18:15

Звонки поступали еженедельно – девушки хотят учиться на пилотов! Военная академия снова набирает летчиц

Любовь к Родине с детства! Почему школьники выбирают военно-патриотические клубы?
24 февраля 2026 17:45

Любовь к Родине с детства! Почему школьники выбирают военно-патриотические клубы?