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Лайки и новые подписчики – о вирусных видео поговорили с начальником медиацентра Военной академии

21 ноября 2025 17:15
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Миллионы просмотров и тысячи флешмобов. Они вернулись – Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, Олег Газманов. Имена, под которые вся страна танцевала в 90-е, снова штурмуют TikTok и чарты. Почему нас снова тянет в прошлое, кто превращает старые хиты в новые вирусы и что скрывается за этими челленджами? О том, кто и зачем запускает ностальгию в тренд, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

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Наталья Надольская, ведущая:
Что Военная академия? На Кадышеву слабо или делали Кадышеву?

Лайки и новые подписчики – о вирусных видео поговорили с начальником медиацентра Военной академии-2

Иван Брюханов, начальник медиацентра Военной академии Республики Беларусь, майор:
На самом деле в способностях курсантов Военной академии сомневаться не стоит. Мы можем сделать это. Другой вопрос заключается в том, какую цель мы преследуем за каждым из видео, которое публикуем в социальных сетях. Сперва нужно определиться с целевой аудиторией, я считаю, то есть для кого мы это делаем – это абитуриент, возможно, родитель того курсанта, который уже проходит у нас учебу.

Наталья Надольская:
Просто быть в тренде?

Иван Брюханов:
В тренде – это мы для поддержания, лайков, новых подписчиков. Следовательно, где новые подписчики, там новые абитуриенты.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Военная академия Республики Беларусь

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