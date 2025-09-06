Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу

Наталья Белаш, мать курсанта Военной академии Беларуси: Мы так гордимся своим сыном – это не передать словами. Не знаю, наверное, каждая мама переживает за своего ребенка и за всех вместе. Поэтому только им всего хорошего, в добрый путь!

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:

Я им всем говорил такие слова. Вы, пожалуйста, вдумайтесь в каждое слово, которое вы принесли. Это первое. И вот когда вы пропустите через сердце, вы поймете. И второе, всем сказал, что военную присягу приносят один раз в жизни. А вот верным ей надо быть всю свою жизнь. Даже если ты потом уже будешь на пенсии, то ты должен знать, что ты дал слово, ты поклялся.