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Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу

06 сентября 2025 10:40
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В полку курсантов прибыло. Новобранцы Военной академии приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу -2

Около 700 будущих офицеров дали клятву на верность Беларуси и народу. Слова торжественного обещания верно служить Родине курсанты произнесли в присутствии военнослужащих, родителей и друзей.

Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу -4

Наталья Белаш, мать курсанта Военной академии Беларуси:
Мы так гордимся своим сыном – это не передать словами. Не знаю, наверное, каждая мама переживает за своего ребенка и за всех вместе. Поэтому только им всего хорошего, в добрый путь!

Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу -6

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:
Я им всем говорил такие слова. Вы, пожалуйста, вдумайтесь в каждое слово, которое вы принесли. Это первое. И вот когда вы пропустите через сердце, вы поймете. И второе, всем сказал, что военную присягу приносят один раз в жизни. А вот верным ей надо быть всю свою жизнь. Даже если ты потом уже будешь на пенсии, то ты должен знать, что ты дал слово, ты поклялся.

Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу -8

По завершении торжественного ритуала курсанты смогли пообщаться с родными, и близкими и эта встреча продолжится вне расположения академии: будущие офицеры получили свою первую суточную увольнительную.

# Военная академия Республики Беларусь # Андрей Горбатенко

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