Звонки поступали еженедельно – девушки хотят учиться на пилотов! Военная академия снова набирает летчиц

Да, у нас до сих пор есть список запрещенных для прекрасной половины сфер деятельности, хотя с каждым годом их все меньше. В Минтруда рассказали, что планируют пересмотреть перечень, но не в ущерб женскому здоровью и репродуктивной функции, рассказали в проекте «Суровый взгляд» на СТВ. Что касается годности, то женщина в армии уже никого не удивляет. И, похоже, их станет больше. Выяснилось, что в 2027 году снова вернутся к подготовке летчиц. Есть запрос.

Артем Неверко, заместитель начальника по учебной работе Военной академии Беларуси:

Примерно с 2010 года в Военную академию на этот факультет мы девушек-летчиц уже не набирали. И каждый год поступали звонки, не слукавлю, если скажу, еженедельно с вопросом, будут ли в этом году или в следующем набирать на эти специальности девушек-пилотов. И в этом году, наверное, в том числе, что Год белорусской женщины объявлен, министром обороны принято решение набрать двух девушек-пилотов в Военную академию. Они будут обучаться по специальности «Управление воздушными судами государственной авиации» по двум профилизациям. А именно, проще говоря, пилот самолета и пилот вертолета. И решение, я думаю, было принято в связи с большим интересом девушек, учиться именно на пилотов.

Алена Сырова, СТВ:

А самолеты каких типов? Истребители, бомбардировщики? Артем Неверко:

Конечно, нет, у нас самолеты, реактивные самолеты. Мы будем обучать их на самолетах ЯК-52, Л-39. Ну и в дальнейшем они будут уже в командовании военно-воздушных сил и войск противовоздушного обороны. Будет определено, в каких типах они будут летать Алена Сырова:

Может, вы женщин все-таки с запасом возьмете? А то мало ли, за четыре года учебы что может произойти, не все дойдут до выпускного. Артем Неверко:

Интересный вопрос. Знаете, за весь период обучения в Военной академии девушки в абсолютном своем большинстве доходят, как вы говорите, до выпускного. Они успешно справляются со всеми задачами, которые возлагаются на курсанта Военной академии. Девушки для нас – это предмет особой гордости. Когда девушка приходит в мужской коллектив, этот коллектив становится бодрее, этот коллектив более добросовестно относится к выполнению стоящих перед ним служебных задач, задач учебных. Они лучше занимаются вопросами физической подготовки и вопросами боевой подготовки. Когда девушка находится в коллективе, все курсанты, парни, они точно так же стараются лучше учиться, чтобы на фоне этой девушки выглядеть как можно лучше. Поэтому девушки в нашем коллективе приносят только хорошее, и полезное, и светлое

Артем Неверко:

На факультет авиационный высокий конкурс. Примерно три человека на место. А на летные специальности – пилот самолета, пилот вертолета – конкурс еще выше. Кроме того, чтобы поступить на специальность «Управление воздушными судами и государственной авиацией» на пилота, необходимо не только иметь отличное знание по предметам вступительной кампании, но и, конечно же, иметь отличное здоровье. Необходимо пройти врачебно-летную комиссию. Дело в том, что в Военную академию очень действительно высокие требования по здоровью. И конкурс в Военную академию, когда мы говорим «составил два человека на место», мы говорим не совсем корректно. Почему? Потому что два человека на место – это уже составил конкурс после того, как все абитуриенты прошли медицинскую комиссию. Требования по здоровью к курсантам в Военной академии достаточно высокие. И молодых людей, в принципе, не все могут поступить по своему здоровью. Ежегодно на летчиков мы набираем курсантов, несмотря на очень высокие требования по здоровью. В прошедшем 2025 году минимальный проходной балл на летную специальность «Управление воздушными судами и государственной авиацией» составил 299 баллов. Это говорит о том, что и конкурс высокий по знаниям. И еще очень высокие требования к здоровью, они тоже соблюдаются. Как делают лыжи на легендарной фабрике и почему «Телеханы» нарасхват на маркетплейсах – читайте здесь.

Алена Сырова:

И все же между летчиками и пилотами есть разница. Гражданскими самолетами белорусские пилотессы управляют успешно с 2016-го. Вы наверняка их хоть раз видели, если летали с нашим национальным перевозчиком. Кстати, на этой неделе «Белавиа» исполнилось 30 лет. Поздравляем, вы наши неповторимые и единственные. Что касается летчиц. Вот, к сожалению, не вошел фрагмент интервью в мой материал в 2022 году. Тогда, после полета на Як-130, один из молодых летчиков на мои вопросы о романтичности профессии сказал так: «Алена, авиация – это еще и бомбы, не только облака». Авиация – про уничтожение объектов. За одним этим словом «объект» может быть что угодно. Это правда, которую не принято озвучивать, но которую нужно держать в уме. И теперь вопрос: при наличии достаточного количества надежных мужчин, необходимо ли профессионально (подчеркиваю, профессионально) в мирное время готовить белорусских женщин к тому, чтобы сбрасывать бомбы, переживая колоссальные перегрузки? Понятно, если придется, то условно «ночными ведьмами» станут многие. Но сегодня прицел на созидание.