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Курсанты и офицеры Военной академии подарили тепло и заботу воспитанникам столичного детского дома

24 декабря 2025 09:03
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Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается в стране. На этот раз в качестве добрых волшебников выступили курсанты и офицеры Военной академии Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты и офицеры Военной академии подарили тепло и заботу воспитанникам столичного детского дома-2

Представители Вооруженных Сил подарили тепло и заботу воспитанникам столичного детского дома №3. Волшебники в погонах юным белорусам вручили праздничные сказки, подарки и сладкие угощения.

Курсанты и офицеры Военной академии подарили тепло и заботу воспитанникам столичного детского дома-4

Владимир Драгун, начальник факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси:
Мы с этим детским домом сотрудничаем уже более пяти лет. Мы ежегодно приезжаем в рамках проведения акции «Наши дети». Для нас уже и сотрудники, и дети этого детского дома, в том числе и наша семья. Мы стараемся дарить им кусочек теплоты, заботы. Мы стараемся, чтобы дети знали о том, что наше государство о них всегда заботится.

Марафон добра «Наши дети» – добрая предновогодняя традиция в Беларуси, когда заботой и любовью окружают тех, кто особенно в этом нуждается. Это в первую очередь воспитанники детских домов и интернатов, пациенты детских больниц. Их мечты будут исполнять до середины января. Всего планируется поздравить более миллиона юных белорусов. 

# Военная академия Республики Беларусь # Дети

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