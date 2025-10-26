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80 военнослужащих пополнили ряды офицерского состава Вооружённых Сил Беларуси

26 октября 2025 13:42
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Укрепили свои знания и готовы защищать Родину на более профессиональном уровне. 80 военнослужащих пополнили ряды офицерского состава Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 военнослужащих пополнили ряды офицерского состава Вооружённых Сил Беларуси-2

43 человека получили воинское звание «младший лейтенант». Еще 37 вручили лейтенантские погоны. Отметим, что факультет повышения квалификации и переподготовки кадров Военной академии страны окончили и 18 представительниц прекрасного пола.

80 военнослужащих пополнили ряды офицерского состава Вооружённых Сил Беларуси-4

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:
Знаковый день не только для Военной академии. Приложили свои усилия, душу преподаватели для того, чтобы подготовить молодых офицеров. Прежде всего, конечно же, для Вооруженных Сил. Офицерский корпус наших Вооруженных Сил стал больше, сильнее, мощнее.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Военная академия Республики Беларусь # Андрей Горбатенко

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