80 военнослужащих пополнили ряды офицерского состава Вооружённых Сил Беларуси

Как развивается сельское хозяйство в Беларуси и почему количество сотрудников уменьшилось в 5 раз? Интервью с Надеждой Котковец

«Мы уверены в том, что мы, наши дети, наши внуки будут жить и работать на созидание, на мирный труд. И это главное, чего бы хотелось всем нам, всем нормальным людям».