Факультет внутренних войск Военной академии Беларуси отметил 33-летие со дня основания. За это время подразделение закрепило за собой статус кузницы, где готовят элиту защитников Родины, а путевку в жизнь здесь получили более полутора тысяч офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебная программа уникальна: она объединяет военную подготовку и изучение юридических дисциплин. Помимо фундаментальных знаний права, курсанты отрабатывают навыки в тактической медицине, управлении специализированной техникой и огневой подготовке. Такой комплексный подход позволяет выпускникам оперативно принимать верные решения в сложных и нестандартных ситуациях, где на кону стоят жизни людей.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Особая гордость во внутренних войсках – это факультет внутренних войск. Факультет сегодня – это курсанты, а завтра – это офицеры. Это будущее внутренних войск. Поэтому мы должны им дать все самое современное и нашу душу заложить и отношение к выполнению служебных боевых задач, что никто, кроме нас. Мы должны быть всегда впереди, мы должны быть всегда в лидерах.

Сегодня выпускники подразделения обеспечивают правопорядок на улицах городов и охраняют стратегически важные объекты. Растет и престиж факультета – за последние пять лет конкурс при поступлении увеличился почти в три раза.