В Военной академии стартовал Международный военно-научный форум

В Минске эксперты из стран СНГ и Азии вырабатывают новые подходы к обеспечению обороноспособности. В столице открылся первый Международный военно-научный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для масштабного экспертного диалога стала Военная академия.

В центре внимания – архитектура безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях. В условиях меняющейся геополитики военные ученые, представители Генштаба и белорусские и зарубежные эксперты из России, Казахстана и Вьетнама анализируют современные вызовы. Актуальность повестки диктует обстановка у рубежей. Прямо сейчас на западном направлении вблизи белорусских границ проводятся сразу несколько военных операций. Вдоль границ сосредоточено около 10 батальонных тактических групп. Каждая из них в кратчайшие сроки может стать плацдармом для развертывания более мощной группировки. В таких условиях вопросы коллективной безопасности и оперативного реагирования выходят на первый план.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Природа человека имеет определенную склонность к насилию. Средство войны в ближайшей перспективе не будет положено куда-то в кладовую. Оно будет использоваться. С каждым годом на планете становится все меньше и меньше ресурсов, а битва за ресурсы – это то, что заставляет вести войны. Я уверен, что в ближайшей перспективе гонка в военной сфере будет основываться на научных достижениях. Кто сможет больше получить результат любыми средствами, тот и будет на коне. Тот и найдет свое конкретное место в изменяющемся контуре сегодняшнего мира. Одной из ключевых тем дискуссий на международном форуме в Минске стала цифровизация обороны. ИИ способен в реальном времени анализировать сложнейшие вводные и моделировать сценарии развития событий, предлагая оптимальные решения. При этом эксперты подчеркивают: технология остается инструментом в руках профессионала. Окончательное решение всегда принимает человек.