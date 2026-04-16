В Военной академии стартовал Международный военно-научный форум
В Минске эксперты из стран СНГ и Азии вырабатывают новые подходы к обеспечению обороноспособности. В столице открылся первый Международный военно-научный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для масштабного экспертного диалога стала Военная академия.
В центре внимания – архитектура безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях. В условиях меняющейся геополитики военные ученые, представители Генштаба и белорусские и зарубежные эксперты из России, Казахстана и Вьетнама анализируют современные вызовы.
Актуальность повестки диктует обстановка у рубежей. Прямо сейчас на западном направлении вблизи белорусских границ проводятся сразу несколько военных операций. Вдоль границ сосредоточено около 10 батальонных тактических групп. Каждая из них в кратчайшие сроки может стать плацдармом для развертывания более мощной группировки. В таких условиях вопросы коллективной безопасности и оперативного реагирования выходят на первый план.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Природа человека имеет определенную склонность к насилию. Средство войны в ближайшей перспективе не будет положено куда-то в кладовую. Оно будет использоваться. С каждым годом на планете становится все меньше и меньше ресурсов, а битва за ресурсы – это то, что заставляет вести войны.
Я уверен, что в ближайшей перспективе гонка в военной сфере будет основываться на научных достижениях. Кто сможет больше получить результат любыми средствами, тот и будет на коне. Тот и найдет свое конкретное место в изменяющемся контуре сегодняшнего мира.
Одной из ключевых тем дискуссий на международном форуме в Минске стала цифровизация обороны. ИИ способен в реальном времени анализировать сложнейшие вводные и моделировать сценарии развития событий, предлагая оптимальные решения. При этом эксперты подчеркивают: технология остается инструментом в руках профессионала. Окончательное решение всегда принимает человек.
Виктор Тумар, заместитель начальника по научной работе Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Искусственный интеллект не имеет никаких желаний, он не имеет никаких амбиций. Это как инструмент. И этот инструмент, попадая к людям, уже начинает работать. И к какому человеку он попал, с какими мыслями этот человек начинает использовать этот искусственный интеллект, такой результат он и дает. Если этот человек достойный и он готов защищать свою Родину, естественно искусственный интеллект будет работать в этих интересах. Если этот человек амбициозный и он хочет чего-то большего или у кого-то что-то отобрать, как мы наблюдаем события в нашем мире, то естественно, он будет работать не на пользу людей.
Форум рассчитан на два дня. Завтра участники продолжат работу и дискуссии.