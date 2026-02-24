Любовь к Родине с детства! Почему школьники выбирают военно-патриотические клубы?

В Беларуси действует около 200 военно-патриотических клубов. Они функционируют на базе школ и воинских частей, а также при силовых структурах. И каждый год интерес к ним только растет. Школьников знакомят с историей, приучают к дисциплине и распорядку. Особое внимание уделяется укреплению здоровья и физической подготовке: с подростками работают офицеры, опытные инструкторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие знания и навыки получают юные патриоты – расскажет Юлия Мычка.

Тянуть ногу, держать такт и высоту шага. В военной службе строевая подготовка нужна не только для красоты парадов. Она формирует чувство товарищества. Именно здесь, во время марша, появляется то самое «плечо друга». Когда взвод или рота действует как единый механизм и выполняет общую задачу. Для многих мальчишек эта картинка – мечта детства.

Кирилл Желакович, ученик средней школы № 12 Могилева:

Когда ходил в младших классах в школу, на плацу постоянно ходили старшеклассники, маршировали. И мне это очень сильно нравилось. Они шли идеальным шагом, в ногу. Кирилл Желакович мечтает связать свою жизнь с Вооруженными Силами Беларуси. Чтобы ожидания от будней солдата совпали с реальностью, решил готовиться заранее. В девятом классе пришел в военно-патриотический класс, а позже был зачислен в клуб «Бригада», созданный на базе 188-й гвардейской инженерной бригады. И теперь строевая подготовка у юноши каждый день и при любой погоде. И не только в школе. Несколько раз в неделю занятия проходят на базе военной части. Основы рукопашного боя, воинские команды, огневая подготовка – здесь все по-настоящему.

Да, бывает сложно, но интересно. Главное – не перегнуть палку, объясняют офицеры. Все-таки это еще не армия, а только подготовка к службе, да и возраст у ребят «ершистый», но проблем с дисциплиной нет. Военно-патриотический клуб – это личный выбор.

Антон Метелица, заместитель командира 188-й гвардейской инженерной бригады:

Это все-таки мужской коллектив. Здесь по-другому никак. Я когда-то сам начинал тоже заниматься в похожем, в далекие еще 2000-е, клубе. И дисциплина там в основе всего лежит. Как и в основе любого, в принципе, профессионального, что спорта, что каких-то занятий. То есть они сами себе прививают эту дисциплину тем, что они сами сделали выбор.

Почти все в этом строю готовятся к военной карьере. Александр Жолудев – не исключение. Он планирует поступать на военный факультет БГУ, на специальность, связанную с радиационной защитой. Но при этом, для него патриотизм не ограничивается службой с оружием в руках.

Александр Жолудев, учащийся средней школы №12 Могилева:

Я считаю, что патриот – это тот, кто в любой момент, даже не обязательно конфликт, готов встать на защиту своей страны, помогать ей и делать все для нее лучшее.

Анна Назарук, директор средней школы №12 Могилева:

Классы военно-патриотической направленности в нашей школе функционируют с 2005 года. За это время более 450 выпускников стали курсантами Военной академии и офицерами Министерства обороны.