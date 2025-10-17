Состязания по строевой подготовке развернулись на плацу Военной академии

Чеканный шаг и безупречная выправка. В Минске проходит смотр-конкурс по строевой подготовке среди кадетов, суворовцев и учащихся специализированных лицеев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отточенные до автоматизма движения ребята репетировали часами, чтобы показать свои навыки и побороться за победу. Состязания развернулись на плацу Военной академии и объединили 13 команд. В этом году среди дебютантов – учащиеся недавно созданного Могилевского специализированного лицея МВД. А на кону – переходящий приз министра обороны Беларуси.