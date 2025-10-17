Состязания по строевой подготовке развернулись на плацу Военной академии
Чеканный шаг и безупречная выправка. В Минске проходит смотр-конкурс по строевой подготовке среди кадетов, суворовцев и учащихся специализированных лицеев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Отточенные до автоматизма движения ребята репетировали часами, чтобы показать свои навыки и побороться за победу. Состязания развернулись на плацу Военной академии и объединили 13 команд. В этом году среди дебютантов – учащиеся недавно созданного Могилевского специализированного лицея МВД. А на кону – переходящий приз министра обороны Беларуси.
Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:
Мы в этих ребятах видим будущих своих курсантов, поэтому, конечно же мы рады, что они здесь. Мы познакомим их с нашей учебной базой и покажем, чем живет Военная академия. Все это будет способствовать тому, чтобы они сделали правильный выбор и осознанно выбрали будущую специальность.
Алексей Кашпур, председатель Республиканского Совета ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»:
Мероприятий основных у нас пять, которые потом входят в результат определения лучшего учреждения системно кадетского образования. При подведении итогов этого смотра мы награждаем лучшее училище за прошлый учебный год, что уже не является секретом – это Витебское кадетское училище.
Жюри оценивает не только шаг: дистанцию, интервалы в строю и синхронность движений. Важен и внешний вид ребят. Стоит отметить, что смотр-конкурс способствует совершенствованию навыков строевой подготовки.