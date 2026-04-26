В Военной академии Беларуси прошел юбилейный 40-й выпуск младших офицеров

В портфелях – дипломы, на плечах – погоны, а в сердцах – воспоминания о лучших годах учебы в одном из самых престижных вузов страны. На факультете повышения квалификации и переподготовки кадров Военной академии прошел юбилейный, 40-й выпуск младших офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для 75 военнослужащих это и долгожданный праздник, и дань традиции, и новый этап в карьере. Каждый из выпускников осознает важность офицерского звания и ответственность перед страной. Все они прошли курсы подготовки. И теперь могут гордиться почетными званиями. Погоны украсили и хрупкие женские плечи. Среди выпускников 21 девушка.

Елена Кумякова, выпускница Военной академии Беларуси: Большое спасибо преподавателям. Правда, очень профессиональные, компетентные. Действительно, вкладывали в нас знания, которые нам, я думаю, пригодятся в дальнейшей службе.

Дмитрий Стрешинский, начальник Военной академии Беларуси:

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. За плечами военнослужащих, прошедших обучение в стенах Военной академии, очень значительный служебный опыт. Они проходили службу на различных должностях и не понаслышке знают о сложностях офицерской судьбы.

После торжественной церемонии – неофициальная часть. Напутствие от преподавателей, цветы от родных и фото на память. А дальше молодых офицеров ждет служба в различных уголках страны.