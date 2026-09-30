Новости по тегу #Владислав Татаринович

Александр Лукашенко утвердил стратегический пакет документов, по которому Беларусь будет жить и развиваться в 2027 году.
«Получается какая-то асимметрия. Тут мы делаем гигантское хозяйство, а фермеры эффективно работают на клочках земли. Как понимать?»
Эксперты отмечают, что Беларусь последовательно движется к достижению Целей устойчивого развития, уделяет особое внимание балансу между экономическим ростом и благополучием каждого региона.
Заседание коллегии прошло с участием премьер-министра Александра Турчина.
В каждом регионе разработали стратегию работы на среднесрочную перспективу.
В Министерстве он человек неновый: здесь проработал более 30 лет, из них 15 – в должности заместителя главы ведомства.
Новый министр отметил, что значительный объем работы уже выполнен: утверждены республиканский и местные бюджеты на текущий год, внесены изменения в налоговое законодательство.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России назначен Юрий Селиверстов. На пост министра финансов назначен Владислав Татаринович.
Ранее он занимал должность заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Владислав Татаринович посетил Посольство Венесуэлы в Минске.
Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по их выполнению и занимает 32-е место в рейтинге среди 167 стран.
На заседании Совета Республики обсудили проект программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы.
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