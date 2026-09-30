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Новости по тегу #Владислав Татаринович

Министр финансов рассказал о подходах, заложенных в республиканском бюджете на 2027 год
30 сентября 2026 16:50

Министр финансов рассказал о подходах, заложенных в республиканском бюджете на 2027 год

Лукашенко посоветовал не торопиться объединять хозяйства
14 апреля 2026 18:59

Лукашенко посоветовал не торопиться объединять хозяйства

Страновая команда ООН знакомится с возможностями и перспективами Гродненской области
25 марта 2026 16:58

Страновая команда ООН знакомится с возможностями и перспективами Гродненской области

В Минфине подвели итоги исполнения бюджета за 2025 год
12 марта 2026 19:16

В Минфине подвели итоги исполнения бюджета за 2025 год

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года
13 февраля 2026 13:57

Минская область завершает работу над программой соцэкономразвития до 2030 года

Турчин представил коллективу Минфина нового руководителя
23 января 2026 13:37

Турчин представил коллективу Минфина нового руководителя

Татаринович: на каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача
22 января 2026 13:37

Татаринович: на каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача

Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов
22 января 2026 10:44

Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов

Министром финансов Беларуси назначен Владислав Татаринович
22 января 2026 09:46

Министром финансов Беларуси назначен Владислав Татаринович

Совет Республики Национального собрания Беларуси осуждает атаку на Венесуэлу
12 января 2026 13:40

Совет Республики Национального собрания Беларуси осуждает атаку на Венесуэлу

В Минске состоялось заседание Совета по устойчивому развитию
08 декабря 2025 13:56

В Минске состоялось заседание Совета по устойчивому развитию

Сенаторы акцентировали внимание на поддержке малого и среднего предпринимательства в Беларуси
24 ноября 2025 17:07

Сенаторы акцентировали внимание на поддержке малого и среднего предпринимательства в Беларуси