К концу года «Орешник» будет размещён в Беларуси – Лукашенко

Президент затронул еще одну тему, которую активно обсуждают и в нашем обществе. Ядерное оружие, возвращенное в Беларусь. Слышны отдельные замечания о том, что, разместив на своей территории ТЯО, мы подставились под удар. Глава государства развеял опасения. А также рассказал про «Орешник»: ему в Беларуси быть.

Беларусь под чистым небом – цель нашей политики. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как неоднократно отмечал Президент, народ, который не помнит своих корней, не имеет будущего. Белорусы помнят: прошлое, героев и подвиги. Потому мы здесь, а наш суверенитет настоящий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понимаю некоторых, которые говорят, что ну вот ядерное оружие разместили в Беларуси – поставили себя под удар. Это оттуда идея появилась. А назовите в истории случай, или даже сейчас кто-то мечтает об этом, напасть на страну, которая обладает ядерным оружием.

И это не для того, чтобы побаловаться и вас потешить. Я не хочу, чтобы на вас и на мою страну, я как Президент за это отвечаю, Главнокомандующий, как раньше, кто-то нападал. И представителям Соединенных Штатов Америки прямо в лоб дословно сказал: ядерное оружие, где надо, тихо, спокойно существует, охраняется, как положено в мире, но упаси вас Господь ступить на нашу землю без нашего ведома. Упаси вас Господь. Ответ будет мгновенный, молниеносный и этим самым оружием, которого вы больше всего боитесь. Понимаете? Понимаем.

В Волгограде мы договорились со старшим братом, как я говорю, Владимиром Владимировичем Путиным о том, что первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. Это те же ракеты, такие же удары, только без ядерного оружия, без радиоактивного загрязнения территории и воздуха. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси. Тогда не надо будет никому бояться, что белорусы, обладая ядерным оружием, готовы нанести удар.

Я чист и честен перед вами, я вам говорю так, как будет, пока я Президент. Я буду делать все, чтобы здесь было самое современное оружие, понимая, что не ракеты, не беспилотники сегодня решают судьбу в бою и на фронте – солдат и его командиры, как я сегодня сказал военным, объявляя им благодарность.

Вместе с тем глава государства отметил, что в курсе и менее масштабных, на первый взгляд, проблем. Потому что политика Президента Беларуси – решать вопросы от земли.

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