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Белорус Кирилл Валевский завоевал бронзу ЧЕ по борьбе

01 июля 2025 18:16
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В Италии проходит чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Первыми на ковер вышли представители греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В вечерней сессии медали континентального форума оспаривали три белоруса. Кирилл Валевский в весе до 77 килограммов одержал волевую победу 11:3 над финном Викки Таркио и стал обладателем бронзовой награды. В весовой категории до 63 килограммов наш Евгений Швед в поединке за третье место уступил Вильяму Екероту из Швеции со счетом 0:10.

# Борьба

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