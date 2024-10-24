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Члены Совета Республики провели единый день приёма граждан в Могилёвской области

24 октября 2024 14:16
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От проблем в сфере ЖКХ, качества дорог и воды до семейных споров. С самыми разными вопросами обращались жители Могилевской области к сенаторам. В регионе прошел день приема граждан членами Совета Республики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Члены Совета Республики провели единый день приёма граждан в Могилёвской области-2

В списке обращений были и нестандартные вопросы, которые требуют глубокого анализа, а то и вовсе изменения законодательства. Так в Горецком районе к Владиславу Татариновичу – председателю Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам – обратился многодетный отец. Семья не встала вовремя на учет, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и до того, как стала многодетной, взяла кредит на общих основаниях для приобретения дома. Теперь, имея материнский капитал, не может им погасить банковский заем.

Члены Совета Республики провели единый день приёма граждан в Могилёвской области-4

Владимир Шаркович, житель Горок:
Сейчас уже прочитал, что могу на эти цели использовать материнский капитал. Когда третьему ребенку исполнится 18 лет, тогда и смогу погасить часть задолженности от материнского капитала. Ну дело в том, что если есть такая возможность, то эти деньги мне нужны сейчас, чтобы поднять детей. 

Члены Совета Республики провели единый день приёма граждан в Могилёвской области-6

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все это, конечно, нужно показывать и рассказывать. У человека возникла жизненная ситуация – он понимает, что затраты на обслуживание кредита погашения достаточно большие, и хотелось бы досрочно использовать семейный капитал. Если подобных случаев достаточно большое количество, то этим вопросом будем заниматься. Возможно, придем к такому варианту с учетом позиций органов регуляторов. Может быть, вопрос решится таким образом, что будет предоставлено местному исполнительному распорядительному органу – рассматривать такие жизненные ситуации и принимать решения по обоснованности выплаты досрочного капитала.

Такие встречи с людьми в регионах, в том числе, контрольная работа для местной власти. Насколько она в курсе проблем, как помогает в их решении.

# Совет Республики Национального Собрания Беларуси # Владислав Татаринович

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