Сенаторы проведут прямые телефонные линии 8 октября

Основа сильного и процветающего государства – крепкая семья. Вопросы о совершенствовании законодательства в сфере брака и семьи, семейной политики можно 8 октября адресовать членам Совета Республики. С 10 утра до полудня сенаторы проведут прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выслушают предложения граждан и ответят на их вопросы председатель Совета Республики Наталья Кочанова, а также вице-спикер Сергей Хоменко. Обратиться можно к председателю Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Сергею Алейнику и председателю Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Владиславу Татариновичу.

На связи и заместители председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская и Дмитрий Басков. Проконсультировать граждан готовы и другие сенаторы. Номера телефонов указаны на сайте Совета Республики.