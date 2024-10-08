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Сенаторы проведут прямые телефонные линии 8 октября

08 октября 2024 06:35
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Основа сильного и процветающего государства – крепкая семья. Вопросы о совершенствовании законодательства в сфере брака и семьи, семейной политики можно 8 октября адресовать членам Совета Республики. С 10 утра до полудня сенаторы проведут прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы проведут прямые телефонные линии 8 октября-2

Выслушают предложения граждан и ответят на их вопросы председатель Совета Республики Наталья Кочанова, а также вице-спикер Сергей Хоменко. Обратиться можно к председателю Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Сергею Алейнику и председателю Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Владиславу Татариновичу. 

На связи и заместители председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская и Дмитрий Басков. Проконсультировать граждан готовы и другие сенаторы. Номера телефонов указаны на сайте Совета Республики.

# Прием граждан # Наталья Кочанова # Сергей Хоменко # Сергей Алейник # Владислав Татаринович # Ирина Абельская # Дмитрий Басков

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