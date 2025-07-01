Женская сборная Беларуси по футболу обыграла в спарринге команду Азербайджана

Женская сборная Беларуси по футболу провела второй спарринг против команды Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Женская сборная Беларуси по футболу провела второй спарринг против команды Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Владимира Шиндикова взяли верх со счетом 2:0. Во втором тайме отличились Анастасия Линник и Анастасия Шлапакова. В первом товарищеском поединке наша сборная также была сильней – 3:0.
Владимир Шиндиков, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
Я рад, что забили и выиграли. Для меня это очень важно. Все-таки в Лиге наций у нас не получилось. Поэтому я рад, горжусь командой, как мы с ними работаем. У нас новые требования, новая система игры, поэтому нужно чуть-чуть времени. Думаю, будет получаться лучше.