В Копыси прошло заседания экспертно-консультативного Совета при Президиуме Совета Республики

От развития экономики малых населенных пунктов и городов зависит будущее нашей страны. Это заглавная тема выездного заседания экспертно-консультативного Совета при Президиуме Совета Республики. Оно проходит в агрогородке Копысь Оршанского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексное совершенствование регионов – приоритетное направление. На это не раз обращал внимание глава государства. Создание новых производств, модернизация существующих и, что особенно важно, создание рабочих мест – все это цели программы «Один район – один проект». В нее вошли более 200 инициатив в разных уголках Беларуси. 28 проектов уже реализованы, а в 2024 году будут сданы под ключ еще 180, открывая более 10 тысяч вакансий для занятых в экономике.

Юрия Чеботарь, министр экономики Беларуси: Начинали это с малого: в некоторых районах даже и не было проектов, поэтому где-то навязывали идеи, но вот когда мы предложили кредитный продукт льготный для реализации этих проектов, когда дали, скажем так, клич: вернись на малую родину. И бизнес увидел, что действительно эта инициатива приобретает уже такой республиканский масштаб.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Заканчивается 24-й год, начинается 25-й год. Это последний год завершения нашей пятилетки, поэтому мы предметно будем обсуждать, как у нас налажен мониторинг реализации таких инвестиционных проектов. Конечно, главная задача – сделать то, что намечено. Потому что в целом на реализацию этих проектов определены очень серьезные финансовые средства. В целом это более 8,8 миллиарда белорусских рублей. Понятно, что отдача должна быть соответствующая.

Развитие регионов не остановится и в следующем году. Уже готовится приоритетный перечень проектов на 2026, чтобы обеспечить дальнейшее развитие и модернизацию экономики регионов Беларуси.