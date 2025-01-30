Сенаторы одобрили законопроект о потребительском кредите и микрозайме

Насыщенный день в Совете Республики. На заседании второй сессии сенаторы рассмотрели и одобрили целый ряд законопроектов. В частности – «О потребительском кредите и микрозайме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен в первую очередь на защиту прав граждан. Так, банки и участники рынка микрофинансирования будут подробно информировать потребителей об условиях получения услуг. А тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, обяжут предоставить не менее 3 месяцев отсрочки платежа по договору. Предусмотрен также ряд других новаций. К слову, спрос на финуслуги среди населения постоянно растет.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

2024 год стал рекордным годом по объемам потребительского кредитования. Прирост за год составил 46 %, а на конец года общий объем выданных потребительских кредитов у нас составил больше 10 миллиардов белорусских рублей. С чем это связано? Наверное, связано с тем, что это направление банковской деятельности востребовано и для банков. А у нас потребительским кредитованием занимается более 20 коммерческих банков, порядка 79 микрофинансовых организаций работают с микрофинансовыми займами. Он востребован и нашими белорусскими гражданами.