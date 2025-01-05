Бюджет Беларуси в 2025-м и новые рабочие места в регионах – разговор с Владиславом Татариновичем

2024 год страна прожила под знаком качества, что стало важной вехой в ее развитии. Какие горизонты покорили белорусы и чем мы можем гордиться? В Беларуси реализуется программа «Один район – один проект», направленная на укрепление белорусской экономики и активизацию инвестиционной деятельности. Насколько банковская сфера вовлечена в реализацию проектов и какие законопроекты финансово-экономического характера в 2025 году планируют рассмотреть сенаторы?
Это и не только обсудили с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики Владиславом Татариновичем.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Один из важнейших законопроектов, принимаемых в Совете Республики, это закон «О бюджете». Какая бюджетная политика будет в этом году и сохранит ли он социальную направленность?
Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
На сегодняшний момент мы можем с уверенностью говорить о том, что проект бюджета и уже принятый бюджет, он сформирован на такой достаточно реалистичной основе. Почему? Потому что он учитывает не только наши основные показатели социально-экономического развития на 2025 год, а это и сам прогноз, это и показатели денежно-кредитной политики. Во-вторых, он, естественно, учитывает ход исполнения бюджета и 2024 года, те узкие моменты, которые возникали в ходе исполнения, на которые необходимо было обращать внимание. Поэтому с этой позиции это реальный к исполнению бюджет на 2025 год.
Еще один немаловажный вопрос. Активно участвуя с момента начала подготовки проекта закона, всех процедур его рассмотрения и согласования, мы же тоже, в принципе, как члены Совета Республики, имеем возможность поднимать те вопросы, которые нас интересуют и которые уже здесь у нас возникают в процессе работы. Касается это в том числе и ряда предложений по совершенствованию налогового законодательства. В частности, мы инициировали вопрос о предоставлении права местным исполнительным и распорядительным органам принимать решение о неприменении повышающего коэффициента к ставке земельного налога в случае, если предприятия реализуют длительные по времени и достаточно такие масштабные инвестиционные проекты. В качестве еще одного примера могу сказать, мы поднимали вопрос, и разработчиками поддержаны были предложения снять ограничение по имущественному вычету при исчислении подоходного налога для многодетных семей. Когда рассматривали, готовили проект закона к рассмотрению в комиссии, выносили на сессию, мы на это тоже обращали внимание. Поэтому понятно, что такая активная работа дает нам возможность рассматривать параметры самого бюджета и глубоко погружаться в те вопросы, которые необходимо решать.
Что же касается в целом показателей по доходам, по расходам бюджета на 2025 год. Доходы – это 45,8 миллиарда рублей, это 108 %, немножко больше к ожидаемому уровню исполнения 2024 года. По расходам – это 50,3 миллиарда белорусских рублей, темп роста немножко больше, там порядка 111-112 %. Но объективно это связано с тем, что большинство направлений расходов бюджета просчитываются, исходя из тех параметров, которые заложены. В частности, это по росту заработной платы, по каким-то прямым расходам, коммунальные платежи, дальнейшее развитие материально-технической базы, организация нашей бюджетной сферы, те же параметры по госдолгу, и поэтому расходы у нас немножко прирастают выше. Бюджет сформирован с дефицитом в 4,5 миллиарда белорусских рублей, но это немного. Это приблизительно где-то 1,6 % к ВВП. Это гораздо ниже, чем в других странах. Конечно, как и в предыдущие годы, бюджет сохранит социальную направленность. Если рассматривать не только республиканский бюджет, а в целом консолидированный бюджет, то 42 % – это вот как раз расходы социального характера. В абсолютном выражении, это практически 36 миллиардов белорусских рублей.
Виолетта Шаблинская:
А каков плац законопроектов в Совете Республики и что вы можете отметить как первоочередное?
Владислав Татаринович:
Мы, естественно, продолжим и готовы к работе по тем законопроектам, которые у нас предусмотрены планом законопроектной деятельности. И тем законопроектам, которые уже находятся непосредственно в Палате представителей. Мы в самое ближайшее время будем рассматривать проект закона «О потребительском кредитовании и о потребительских микрозаймах». Мы будем рассматривать проект закона о налоговом консультировании, проект закона о лизинговой деятельности, регулятором которого у нас является Национальный банк. Хочу обратить внимание, что среди основных у нас будет закон о регистрации, реорганизации и ликвидации субъектов хозяйствования, который, по сути, собой должен заменить действующий в настоящее время Декрет Президента № 1. Начиная с апреля, когда мы приступили к исполнению обязанностей в новом составе Совета Республики, нами рассмотрено и одобрено 65 законопроектов.
Виолетта Шаблинская:
В Беларуси реализуется программа «Один район – один проект». А насколько банковская сфера вовлечена в реализацию таких проектов?
Владислав Татаринович:
Это 208 проектов, которые у нас ежегодно отражаются в целевом плане социально-экономического развития. Это инициатива очень хорошая и по объемам финансирования – это 8,8 миллиарда белорусских рублей без малого. Это, как результат, создание более 10 тысяч рабочих мест. Поэтому, рассматривая вот эти вот вопросы на выездном заседании, мы сделали несколько таких вот ключевых выводов. Первое – все, что намечено, должно быть сделано. В течение 2025 года мы предложили, чтобы регионы сформировали уже перспективный перечень проектов, представили в Минэкономики те, которые будут реализовываться, начиная с 2026 года. Если брать такой общий срез, в половине районов у нас реализуются не один, а два проекта. В каждом десятом – почти три, а в Дзержинском районе Минской области у нас реализуются шесть проектов. Среди основных источников условно можно выделить три. Они приблизительно в одинаковых пропорциях. Треть – это собственные средства организации, которая реализует эти проекты. Приблизительно 25-26 % – это бюджетные либо связанные с бюджетным финансированием, поддержка активно используется в первую очередь, это средства тех же местных инновационных фондов. И вот как раз кредиты банков – это 26 %. То есть доля достаточно существенная, банки активно участвуют в этом, они заинтересованы в завершении того, что начато.
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