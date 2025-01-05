Бюджет Беларуси в 2025-м и новые рабочие места в регионах – разговор с Владиславом Татариновичем

2024 год страна прожила под знаком качества, что стало важной вехой в ее развитии. Какие горизонты покорили белорусы и чем мы можем гордиться? В Беларуси реализуется программа «Один район – один проект», направленная на укрепление белорусской экономики и активизацию инвестиционной деятельности. Насколько банковская сфера вовлечена в реализацию проектов и какие законопроекты финансово-экономического характера в 2025 году планируют рассмотреть сенаторы?

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

На сегодняшний момент мы можем с уверенностью говорить о том, что проект бюджета и уже принятый бюджет, он сформирован на такой достаточно реалистичной основе. Почему? Потому что он учитывает не только наши основные показатели социально-экономического развития на 2025 год, а это и сам прогноз, это и показатели денежно-кредитной политики. Во-вторых, он, естественно, учитывает ход исполнения бюджета и 2024 года, те узкие моменты, которые возникали в ходе исполнения, на которые необходимо было обращать внимание. Поэтому с этой позиции это реальный к исполнению бюджет на 2025 год.

Еще один немаловажный вопрос. Активно участвуя с момента начала подготовки проекта закона, всех процедур его рассмотрения и согласования, мы же тоже, в принципе, как члены Совета Республики, имеем возможность поднимать те вопросы, которые нас интересуют и которые уже здесь у нас возникают в процессе работы. Касается это в том числе и ряда предложений по совершенствованию налогового законодательства. В частности, мы инициировали вопрос о предоставлении права местным исполнительным и распорядительным органам принимать решение о неприменении повышающего коэффициента к ставке земельного налога в случае, если предприятия реализуют длительные по времени и достаточно такие масштабные инвестиционные проекты. В качестве еще одного примера могу сказать, мы поднимали вопрос, и разработчиками поддержаны были предложения снять ограничение по имущественному вычету при исчислении подоходного налога для многодетных семей. Когда рассматривали, готовили проект закона к рассмотрению в комиссии, выносили на сессию, мы на это тоже обращали внимание. Поэтому понятно, что такая активная работа дает нам возможность рассматривать параметры самого бюджета и глубоко погружаться в те вопросы, которые необходимо решать.

Что же касается в целом показателей по доходам, по расходам бюджета на 2025 год. Доходы – это 45,8 миллиарда рублей, это 108 %, немножко больше к ожидаемому уровню исполнения 2024 года. По расходам – это 50,3 миллиарда белорусских рублей, темп роста немножко больше, там порядка 111-112 %. Но объективно это связано с тем, что большинство направлений расходов бюджета просчитываются, исходя из тех параметров, которые заложены. В частности, это по росту заработной платы, по каким-то прямым расходам, коммунальные платежи, дальнейшее развитие материально-технической базы, организация нашей бюджетной сферы, те же параметры по госдолгу, и поэтому расходы у нас немножко прирастают выше. Бюджет сформирован с дефицитом в 4,5 миллиарда белорусских рублей, но это немного. Это приблизительно где-то 1,6 % к ВВП. Это гораздо ниже, чем в других странах. Конечно, как и в предыдущие годы, бюджет сохранит социальную направленность. Если рассматривать не только республиканский бюджет, а в целом консолидированный бюджет, то 42 % – это вот как раз расходы социального характера. В абсолютном выражении, это практически 36 миллиардов белорусских рублей.

Виолетта Шаблинская:

А каков плац законопроектов в Совете Республики и что вы можете отметить как первоочередное?