Мнение Беларуси услышано – пообщались с участниками белорусской делегации на 150-й Ассамблее МПС

Новый вектор в развитии двусторонних отношений. Белорусская парламентская делегация приняла участие в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. На полях форума парламентарии уделили особое внимание вопросам кибербезопасности, обеспечения гендерного равенства и сохранения исторической памяти. И это лишь малая часть того, на чем были сделаны акценты. Подробнее о рабочем визите расскажем в программе «Сенат» на СТВ.

Белорусская парламентская делегация во главе с председателем Совет Республики приняла участие в работе 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза – одной из самых авторитетных международных площадок. Она собрала более 2 тысяч парламентариев из 140 стран. В повестке форума участие в общих дебатах, в 4-й конференции Парламентской сети Движения неприсоединения и множество двусторонних встреч. Участники Ассамблеи рассмотрели вопросы кибербезопасности, противодействия терроризму, обеспечения гендерного равенства и сохранения исторической памяти. Парламентарии подтвердили открытость Беларуси в сфере международной информбезопасности.

В рамках Ассамблеи прошло заседание межпарламентской группы Евразия, где по инициативе Беларуси было принято заявление в связи с 80-летием Великой Победы. Оно призывает осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского и фашистского движений, уважению к мемориалам и захоронениям воинов-освободителей любой национальности, консолидации усилий по обеспечению международного мира и безопасности. Центральным событием межпарламентского диалога стало проведение общих дебатов, на которых выступила Наталья Кочанова. В своей речи спикер обратила внимание на то, что появился запрос на социальную справедливость в глобальном масштабе. Она предложила создать группу друзей мирного и созидательного развития, что могло бы стать новым вектором парламентской силы. На высокой трибуне были озвучены успехи Беларуси в сфере социальной политики. Голос Беларуси зазвучал на весь мир! Что приняли на полях Ассамблеи Межпарламентского союза?

Председатель Совета Республики провела ряд важных переговоров с руководителями парламентов разных стран. На встрече с председателем Межпарламентского союза Тулией Эксон было отмечено, что недопустимо использование парламентской дипломатии в угоду политическим амбициям каких-либо стран. Также состоялись встречи с председателем Меджилиса Туркменистана, с которой обсуждалось сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в гуманитарной сфере и молодежной политике, и главой Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. В беседе с узбекской коллегой Наталья Кочанова подчеркнула особый характер отношений наших стран, пригласила узбекских ребят к участию в проектах «Поезд Памяти» и «Дети Содружества». И анонсировала проведение в Витебске III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

В прошлом году нашими руководителями была подписана дорожная карта развития сотрудничества на 2024-2025 год, в рамках которой планируется в самое ближайшее время, скорее всего это будет август, рабочий визит делегации сената Узбекистана. Этот визит будет совмещен с проведением у нас в Республике Беларусь, в Витебске, Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. И большое внимание будет уделено тоже как новому направлению работы уже в форуме. Это взаимодействие обмену опытом, обсуждение тех актуальных вопросов, которые есть между представителями наших местных Советов депутатов и кенгаши депутатов Республики Узбекистан. Этому, как показало сейчас наше обсуждение всех организационных вопросов, уделяем большое внимание не только мы, но и наши коллеги в сенате Узбекистана. В целом, как показывает практика, сама площадка форума востребована не только в плане налаживания отношений между предприятиями, между руководителями малых и средних предприятий, не только руководителями-женщинами. Форум актуален с точки зрения продолжения межпарламентского диалога. Увеличилось и количество участников, количество подписанных контрактов и соглашений, сумма самих контрактов. Надеемся, что в этом году такая тенденция сохранится. У нас хорошо развивается торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Беларусь и Узбекистаном. Поэтому потенциал очень большой. Межпарламентское сотрудничество Беларуси и Узбекистана вышло на новый уровень – Наталья Кочанова.

Свою позицию Беларусь озвучила и на конференции Парламентской сети Движения неприсоединения. Спикер заявила, что кризисы, происходящие в ряде регионов мира – это следствие прямого вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Это результат попыток так называемого коллективного Запада любой ценой сохранить свое превосходство. В то же время Беларусь всегда придерживается миролюбивой политики, принципов равноправного и взаимоуважительного межгосударственного диалога. В кулуарах председатель Совета Республики смогла пообщаться с коллегами из Алжира, Вьетнама и Казахстана. Все стороны сошлись во мнении, что главное – сохранение мира, социальное равенство и повышение благосостояния народов.

Ряд переговоров с африканскими парламентариями провел Сергей Алейник. Так, состоялись встречи с представителями Эфиопии и Экваториальной Гвинеи, где обсуждалось расширение сотрудничества в различных сферах.