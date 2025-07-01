Белорусы празднуют День Независимости под чистым небом и очень-очень этим дорожат – Президент

Беларусь под чистым небом – цель нашей политики. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь всегда выступала за мирные инициативы, делает все необходимое и сегодня, чтобы не допустить эскалации в нашем регионе. Касательно предстоящих совместных с Россией учений: было решено снизить численность военных вдвое, а сами мероприятия перенести вглубь страны, дальше от границ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Гарантии нашей независимости – умение работать на совесть, во благо своих семей и страны, бережное отношение к исторической памяти, традициям, исконным ценностям. Мы празднуем День Независимости под чистым небом и очень-очень этим дорожим.
Мы делаем все, чтобы миром оплатить долг перед поколением победителей, подарившим нам 80 лет этой мирной жизни. Делаем все, чтобы оправдать их надежды. В противном случае, они за что погибали? Беларусь под чистым небом – это и цель всей нашей политики, и образ будущего, к которому стремимся.
Читайте также:
Лукашенко раскритиковал мировую реакцию на конфликт между Израилем и Ираном
Лукашенко: независимость стоит дорого, белорусы заплатили за нее самую страшную цену
Лукашенко: Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое – все это сценарий