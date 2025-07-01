Белорусы празднуют День Независимости под чистым небом и очень-очень этим дорожат – Президент

Беларусь под чистым небом – цель нашей политики. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь всегда выступала за мирные инициативы, делает все необходимое и сегодня, чтобы не допустить эскалации в нашем регионе. Касательно предстоящих совместных с Россией учений: было решено снизить численность военных вдвое, а сами мероприятия перенести вглубь страны, дальше от границ.