На заседании Совета Республики парламентарии одобрили 8 законопроектов – узнали, какие

Новации ради будущего. Сегодня, 18 ноября, на заседании второй сессии Совета Республики был одобрен законопроект о бюджете Фонда соцзащиты населения на 2025 год. Документ направлен на эффективное распределение и использование средств Фонда для удовлетворения социальных нужд граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет сбалансирован, что гарантирует выполнение всех предусмотренных законодательством социальных расходов. Ожидаемые доходы составят около 33 миллионов рублей, расходы – чуть выше 32 миллионов рублей, что обеспечит избыток в 502 миллиона рублей. Основные доходы поступят от взносов на социальное страхование. Около 26 миллионов рублей будет направлено на пенсионное обеспечение.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Бюджет по доходам сформирован с ростом на 110 % к ожидаемому исполнению 2024 года. Расходы сформированы несколько выше, порядка 113 % к 2024 году. Бюджет сформирован с профицитом, и определенной финансовой подушкой в этом случае являются накопленные остатки, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию. Также парламентарии одобрили законопроект «Об изменении кодексов в сфере образования». Среди новшеств – расширенные требования к школьной форме. Теперь учащиеся обязаны будут придерживаться делового стиля одежды. Также решен вопрос организации подвоза школьников в крупных населенных пунктах: детей будут бесплатно доставлять к местам проведения образовательных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Особое внимание в документе уделено вопросам инклюзии в образовании, что свидетельствует о стремлении создать равные условия для всех учащихся.