Более 100 контрактов на 20 млрд российских рублей! Подводим итоги XII Форума регионов

Сотрудничество регионов – основа Союзного государства. В этом убедились не в теории, а на практике. Да, поддерживают контакты на разных уровнях. В том числе и на самом высоком, но взаимодействие напрямую зачастую позволяет решать вопросы быстрее и эффективнее. Это подтверждает и Форум регионов Беларуси и России, одно из ключевых событий в графике союзной интеграции. В этот раз он прошел в Нижнем Новгороде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На полях форума подписали более сотни контрактов на 20 миллиардов российских рублей. Во что готовы вкладываться производители и в чем видят перспективы? Кристина Протосовицкая отправилась в столицу российского Приволжья. Промышленную кооперацию участники Форума регионов Беларуси и России обсуждали в стенах Горьковского автомобильного завода. Здесь ковалась Великая Победа. В буквальном смысле. Именно с этих легендарных квадратных метров уходила на фронт каждая третья боевая машина. И сегодня технологический суверенитет ключевой для наших стран.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

У нас на сегодняшний момент между регионами Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации подписаны и действуют более 600 соглашений по всем направлениям, которые для нас представляют взаимный интерес во всех сферах. Ну и понятно, хоть тематика 12-го форума посвящена молодежной повестке, традиционно у нас в виде отдельной секции, в виде отдельных мероприятий, в принципе, это вопросы развития, углубления сотрудничества именно экономического. Среди приоритетов совместного развития – космос, военно-промышленный комплекс, энергетика, микроэлектроника, автомобилестроение, беспилотные технологии и роботизация. Вместе наши страны обладают более 120 миллионами гектаров пашни – уникальный ресурс для глобального продовольственного лидерства, включая также запасы пресной воды и удобрений. Стратегическая задача – эффективно использовать имеющиеся ресурсы для обеспечения устойчивого роста производства сельхозпродукции. При условии инфраструктурной и технологической модернизации АПК Союзного государства способен занять до 7 % мирового рынка продовольствия.

Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

На таких форумах подписываются документы, которые позволяют унифицировать законодательство, чтобы не было препонов и узких мест, чтобы реализовать продукцию.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Сельское хозяйство – мы уже говорим не просто о продаже продуктов, которые производятся в Брестской области или в Российской Федерации, мы говорим о конечных продуктах, мы говорим о высоких материях, семеноводство, племеноводство, решаем вопросы, которые позволяют нам достигать более высоких результатов. Впрочем, от магистральных форматов сотрудничества переходим к точечным. Беларусь инвестирует в строительство порта в Мурманской области, развивается авиасообщение. Речное судоходство и собственное судостроительство – это то, в чем нет равных Нижнему Новгороду, региону-хозяину форума.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области:

Начиная от поставок тех судов, которые производятся у нас, «Валдаи», «Метеоры», которые сейчас очень востребованы не только на Оке и Волге, но и на многих наших больших реках. Работа, связанная с тем, чтобы делиться компетенциями. Суммарно же 12-й Форум регионов Беларуси и России – это 211 соглашений о развитии двусторонних отношений, свыше сотни коммерческих контрактов на общую сумму более 20 миллиардов российских рублей.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Очень много интересных проектов, и каждый год растет товарооборот. На форуме происходит обмен мнениями, вырабатывается стратегия развития, а мы уже с коллегами решаем те практические задачи, которые стоят перед нами. О шагах пройденных и намеченных, теперь время – о будущих. Наследники Великой Победы и завтрашний день Союзного государства – да-да, это все о ней, молодежи Беларуси и России. Как говорится, таков закон сансары – учитель продолжается в своем ученике. Пока молодые парламентарии пишут свой черновик под чутким взором спикеров верхних палат парламентов Беларуси и России Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко, но вскоре им придется взяться за чистовик союзных отношений.