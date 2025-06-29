Более 100 контрактов на 20 млрд российских рублей! Подводим итоги XII Форума регионов
Сотрудничество регионов – основа Союзного государства. В этом убедились не в теории, а на практике. Да, поддерживают контакты на разных уровнях. В том числе и на самом высоком, но взаимодействие напрямую зачастую позволяет решать вопросы быстрее и эффективнее. Это подтверждает и Форум регионов Беларуси и России, одно из ключевых событий в графике союзной интеграции. В этот раз он прошел в Нижнем Новгороде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На полях форума подписали более сотни контрактов на 20 миллиардов российских рублей.
Во что готовы вкладываться производители и в чем видят перспективы? Кристина Протосовицкая отправилась в столицу российского Приволжья.
Промышленную кооперацию участники Форума регионов Беларуси и России обсуждали в стенах Горьковского автомобильного завода. Здесь ковалась Великая Победа. В буквальном смысле. Именно с этих легендарных квадратных метров уходила на фронт каждая третья боевая машина. И сегодня технологический суверенитет ключевой для наших стран.
Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
У нас на сегодняшний момент между регионами Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации подписаны и действуют более 600 соглашений по всем направлениям, которые для нас представляют взаимный интерес во всех сферах. Ну и понятно, хоть тематика 12-го форума посвящена молодежной повестке, традиционно у нас в виде отдельной секции, в виде отдельных мероприятий, в принципе, это вопросы развития, углубления сотрудничества именно экономического.
Среди приоритетов совместного развития – космос, военно-промышленный комплекс, энергетика, микроэлектроника, автомобилестроение, беспилотные технологии и роботизация.
Вместе наши страны обладают более 120 миллионами гектаров пашни – уникальный ресурс для глобального продовольственного лидерства, включая также запасы пресной воды и удобрений. Стратегическая задача – эффективно использовать имеющиеся ресурсы для обеспечения устойчивого роста производства сельхозпродукции. При условии инфраструктурной и технологической модернизации АПК Союзного государства способен занять до 7 % мирового рынка продовольствия.
Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
На таких форумах подписываются документы, которые позволяют унифицировать законодательство, чтобы не было препонов и узких мест, чтобы реализовать продукцию.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Сельское хозяйство – мы уже говорим не просто о продаже продуктов, которые производятся в Брестской области или в Российской Федерации, мы говорим о конечных продуктах, мы говорим о высоких материях, семеноводство, племеноводство, решаем вопросы, которые позволяют нам достигать более высоких результатов.
Впрочем, от магистральных форматов сотрудничества переходим к точечным. Беларусь инвестирует в строительство порта в Мурманской области, развивается авиасообщение. Речное судоходство и собственное судостроительство – это то, в чем нет равных Нижнему Новгороду, региону-хозяину форума.
Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области:
Начиная от поставок тех судов, которые производятся у нас, «Валдаи», «Метеоры», которые сейчас очень востребованы не только на Оке и Волге, но и на многих наших больших реках. Работа, связанная с тем, чтобы делиться компетенциями.
Суммарно же 12-й Форум регионов Беларуси и России – это 211 соглашений о развитии двусторонних отношений, свыше сотни коммерческих контрактов на общую сумму более 20 миллиардов российских рублей.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Очень много интересных проектов, и каждый год растет товарооборот. На форуме происходит обмен мнениями, вырабатывается стратегия развития, а мы уже с коллегами решаем те практические задачи, которые стоят перед нами.
О шагах пройденных и намеченных, теперь время – о будущих. Наследники Великой Победы и завтрашний день Союзного государства – да-да, это все о ней, молодежи Беларуси и России. Как говорится, таков закон сансары – учитель продолжается в своем ученике. Пока молодые парламентарии пишут свой черновик под чутким взором спикеров верхних палат парламентов Беларуси и России Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко, но вскоре им придется взяться за чистовик союзных отношений.
Молодые и амбициозные, понимающие мировые тенденции, умеющие думать и действовать на опережение – именно такой видит достойную смену Президент. Александр Лукашенко в видеообращении подчеркнул, что современная молодежь растет в мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов. Поэтому необходимо оградить молодое поколение от навязывания ложных смыслов. В единстве – сила, правда и ориентир для построения общего будущего государств.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы проводим уже 12-й Форум регионов Беларуси и России. Это великолепное мероприятие, которое стало уже традиционным, оно себя зарекомендовало просто уникально. А в современных условиях мы понимаем, насколько мудро было принято когда-то это решение – Форум регионов. Потому что, конечно, региональное сотрудничество – это основа строительства нашего Союзного государства.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
У нас огромное поле сотрудничества и в сфере экономики, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства. Наше единое понимание нашей истории, ценности наших традиций, нашей культуры – это является фундаментом Союзного государства.
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