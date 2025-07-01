Подарок ко Дню Независимости получили и самые юные минчане. В Первомайском районе открыли новый детский сад № 588 с театральным уклоном, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он рассчитан на 190 воспитанников от двух до шести лет. Здесь откроют музыкально-театральную студию, которая будет сотрудничать с Белорусским театром кукол и ТЮЗом. В распоряжении ребят также будет бассейн с нестандартной чашей и игровым оборудованием. Предусмотрены дополнительные занятия – физкультурно-оздоровительные, эстетические, интеллектуальные. В детском саду будет функционировать и инклюзивная группа для детей 4–5 лет с аутистическим спектром.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:

Мы реализовали и открыли для самых маленьких посетителей вот это замечательное учреждение, которое является поистине украшением данного квартала, поселка Восточного. Я думаю, по достоинству его оценят не только жители, не только самые маленькие, но и в целом, потому что это завершает ансамбль городской застройки именно этого поселка.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Социальная сфера динамично развивается в городе Минске. Объекты мы вводим регулярно, несмотря на то, что достаточно насыщены уже и микрорайоны, и город в целом объектами системы образования. Тем не менее, точечная застройка и там, где происходит строительство наиболее интенсивно жилья, по-прежнему прирастает объектами социальной сферы.