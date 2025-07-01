Провокация не удалась – Лукашенко о том, кто 2020-м хотел сжечь дом в Минске и возглавить оппозицию
Беларусь под чистым небом – цель нашей политики. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как неоднократно отмечал Президент, народ, который не помнит своих корней, не имеет будущего.
Независимость стоит дорого, отметил Президент. И предупредил: никакой игры в поддавки не было и не будет. Это касается и прошедших недавно переговоров со спецпосланником Президента США. В частности – помилования осужденных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Немало времени нашла тема так называемых политзаключенных. На что я в очередной раз заметил, что если вы будете говорить о политзаключенных, мы с вами перестанем вести разговор, особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убили детей, людей там и прочее. Десятки тысяч стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные? Где мы неправильно поступили? Согласны – один раз сказали, больше не говорили. Почему их интересуют те, кто у нас, нарушив закон, находятся в местах не столь отдаленных? Для меня это больно. Кто-то, может, поговорил и забыл, а для меня это больно. Я эту проблему должен решить. Как? Только в ваших интересах. Я никогда не пойду поперек против мнения народа, даже против тех силовиков, которые стояли на улице и которые были покалечены. Тех немногих людей. Я это помню.
А есть и те, кто осуждал в плане того, что «ну зачем Батька их отпустил? Да пускай бы они сдохли там». Слушайте, а у нас что, цель, чтобы они там сдохли? Не дай бог, конечно. Это же обвинят режим. Это же прежде всего меня обвинят. Поэтому к ним нормально относимся. Но тюрьма – это не курорт. Один тут рыдал недавно. А мы-то знаем, откуда эти рыдания. Мы знаем, кто его ночь готовил к этому выступлению. Надо отдать должное, американцы мне пообещали: вы их отпустите, они не будут грязь лить ни на вас, ни на страну, никто в СМИ выступать не будет. Только выпустили в Литве из бусика этого – на утро заявление, а мы знаем, как ночью их готовили. Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били. Одна там женщина, я не все смотрел, задала ему вопрос, журналист: а вас там били, пытали и прочее? Даже беглый главный сказал: иногда так плечом подтолкнул... Никто никого не бил. Издевательства недопустимы. Все это я говорю для того, чтобы вы ни в коем случае снова не попались на интервью с поросеночком. Помните, такой бегал, у свинки интервью брал? Вот пусть берет интервью там.
Я об этом и подумал, когда думаю, пусть идет, дети, семья, рыдает жена – пять лет рыдала – которую я вывез за границу. И деньги еще ей дали. Здесь присутствует человек, который по моему поручению, он же генерал, который ее вывозил за границу по-человечески. И если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот «лохушкин» сидит сегодня в Польше и вещает, а это он их хотел собрать в одном доме в центре Минска и сжечь. Слава богу, что Тихановской Светланы... Там была охрана, так называемая, из МВД, парень унюхал, что что-то не так, и позвонил нашим силовикам. Они мне доложили, я сказал: публично, демонстративно возьмите под охрану этот дом. И я с улиц снял «Альфу» и бросил туда, чтобы они увидели, что мы знаем и охраняем этот дом. Провокация не удалась. Я впервые говорю о человеке, который это замышлял. Для чего? Для того, чтобы быть одним лидером этой всей вонючей оппозиции.
Но это не значит, что мы вот этих бандитов повыпускаем, и они завтра нам взорвут страну. Это бандиты. Еще один закон жизни. Где они находятся? Знаете. Кто им деньги платит? Знаете. Если б не платили, их давно б уже не было. Значит, у них есть интерес к Беларуси. Тоже знаете, какой интерес. В этом хитросплетении политическом надо выстоять, удержаться и ни в коем случае не подставиться, защищая свои интересы.
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