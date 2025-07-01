Провокация не удалась – Лукашенко о том, кто 2020-м хотел сжечь дом в Минске и возглавить оппозицию

Беларусь под чистым небом – цель нашей политики. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как неоднократно отмечал Президент, народ, который не помнит своих корней, не имеет будущего. Независимость стоит дорого, отметил Президент. И предупредил: никакой игры в поддавки не было и не будет. Это касается и прошедших недавно переговоров со спецпосланником Президента США. В частности – помилования осужденных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Немало времени нашла тема так называемых политзаключенных. На что я в очередной раз заметил, что если вы будете говорить о политзаключенных, мы с вами перестанем вести разговор, особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убили детей, людей там и прочее. Десятки тысяч стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные? Где мы неправильно поступили? Согласны – один раз сказали, больше не говорили. Почему их интересуют те, кто у нас, нарушив закон, находятся в местах не столь отдаленных? Для меня это больно. Кто-то, может, поговорил и забыл, а для меня это больно. Я эту проблему должен решить. Как? Только в ваших интересах. Я никогда не пойду поперек против мнения народа, даже против тех силовиков, которые стояли на улице и которые были покалечены. Тех немногих людей. Я это помню.

А есть и те, кто осуждал в плане того, что «ну зачем Батька их отпустил? Да пускай бы они сдохли там». Слушайте, а у нас что, цель, чтобы они там сдохли? Не дай бог, конечно. Это же обвинят режим. Это же прежде всего меня обвинят. Поэтому к ним нормально относимся. Но тюрьма – это не курорт. Один тут рыдал недавно. А мы-то знаем, откуда эти рыдания. Мы знаем, кто его ночь готовил к этому выступлению. Надо отдать должное, американцы мне пообещали: вы их отпустите, они не будут грязь лить ни на вас, ни на страну, никто в СМИ выступать не будет. Только выпустили в Литве из бусика этого – на утро заявление, а мы знаем, как ночью их готовили. Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били. Одна там женщина, я не все смотрел, задала ему вопрос, журналист: а вас там били, пытали и прочее? Даже беглый главный сказал: иногда так плечом подтолкнул... Никто никого не бил. Издевательства недопустимы. Все это я говорю для того, чтобы вы ни в коем случае снова не попались на интервью с поросеночком. Помните, такой бегал, у свинки интервью брал? Вот пусть берет интервью там.