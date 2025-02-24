В Совете Республики обсудили эффективное использование площадей на территории холдинга «Горизонт»

Открытие дополнительных производственных площадок и освоение новых видов продукции. О выполнении поручения главы государства по использованию пустующих площадей и созданию инновационных производств на территории холдинга «Горизонт» говорили 24 февраля в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание провела уполномоченный представитель главы государства в Минске, председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Главная задача – задействовать все пустующие помещения под производство. Для этого был разработан график выполнения работ до 2025 года, который сейчас поэтапно реализуется. Так, на свободных площадях предприятие создает промышленные участки, где осваивают новые виды продукции. За последние несколько лет объемы производства значительно возросли, и сегодня почти 90 % всей продукции холдинга – это инновационные разработки.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

На примере таких территорий, как у нас на Партизанском проспекте, бывшая площадка мотовелозавода, создавать отдельные, скажем так, комплексные условия для осуществления деятельности, как самого предприятия, на балансе которого находятся объекты, так и возможность привлечения иных производственных предприятий, возможно, организаций, которые работают в сфере услуг. На основе той комплексной инфраструктуры, то есть производственное помещение, административное помещение, складские помещения, необходима инженерно-транспортная инфраструктура для того, чтобы такие территории были аналогичны технопаркам.

Несколько лет назад на территории холдинга также был открыт медицинский центр, который сегодня посещают не только работники предприятия, но и жители Минска.