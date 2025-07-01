Стала известна программа подготовки хоккейного «Динамо» к новому сезону

Стала известна программа подготовки хоккейного минского «Динамо» к предстоящему сезону. 6 августа «зубры» сыграют товарищеский матч с «Магниткой» из ВХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Затем команда Дмитрия Квартальнова выступит на Кубке Минска. Турнир пройдет с 11 по 17 августа. Там, помимо минчан, за трофей поборются «Металлург», «Лада» и «Адмирал». 19-го числа динамовцев ожидает спарринг с московским ЦСКА.

На излете месяца, с 28 по 31 августа, белорусская дружина отправится на Кубок мэра Москвы. Соперниками нашей команды станут ЦСКА, «Спартак», «Торпедо» и столичное «Динамо-Москва». Официальный старт нового сезона Континентальной хоккейной лиги запланирован на 5 сентября.