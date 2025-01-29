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Состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания

29 января 2025 17:10
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Вопросы потребительского кредитования и микрозаймов были сегодня, 29 января, в центре внимания членов Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики. Традиционно, законодательные новации обсуждают с теми, кого они непосредственно затронут. Сенаторы сегодня работали в одном из крупнейших белорусских банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания-2

Финансирование населению в нашей стране предоставляет более 20 коммерческих банков и порядка 80 микрофинансовых организаций. Спрос на эти услуги постоянно растет: только за 2024 год белорусам выдали в кредит немногим больше 10 миллиардов рублей. Способствует развитию сектора рост зарплат, стабильная экономическая ситуация и выгодные предложения. Как пример – потребительский кредит «На родныя тавары» под 4 % годовых. Правда, не все кредитные программы имеют прозрачные условия предоставления. И от этого важно защитить белорусов.

Состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания-4

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Максимальная прозрачность. То, что касается при заключении договоров потребительских кредитов, потребительских микрозаймов. То есть до заключения договора потенциальному кредитополучателю будет представлена максимально подробная информация: какие услуги являются дополнительными, необходимо ли за это в принципе производить уплату. И вводится принцип – все дополнительные услуги не должны никоим образом влиять на сумму самого кредита. Потому что где-то на практике возникали эти вопросы. Этот момент будет решаться.

Обсуждать проект закона «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» сенаторы продолжат завтра, 30 января, в ходе второй сессии Совета Республики Национального собрания.

# Национальное собрание РБ # Владислав Татаринович # Государственная политика # Экономика

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