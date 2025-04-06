Кочанова встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана

Делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики принимает участие в мероприятиях 150-й ассамблеи Межпарламентского союза, которую принимает Ташкент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на площадке форума ведутся общие дебаты. Параллельно, находясь в Узбекистане, наши парламентарии большое внимание уделяют и развитию взаимоотношений с этой страной. Сегодня государства поддерживают активный политический диалог, конструктивно взаимодействуют на международных площадках. На регулярной основе осуществляется обмен визитами на высшем и высоком уровнях. Продуктивно развиваются партнерские отношения в интеграционных объединениях, таких как СНГ и ШОС.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас общая тенденция: у нас хорошо развивается торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 12 %, оборот услугами у нас увеличился почти наполовину.