Кочанова встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана

Делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики принимает участие в мероприятиях 150-й ассамблеи Межпарламентского союза, которую принимает Ташкент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики принимает участие в мероприятиях 150-й ассамблеи Межпарламентского союза, которую принимает Ташкент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на площадке форума ведутся общие дебаты. Параллельно, находясь в Узбекистане, наши парламентарии большое внимание уделяют и развитию взаимоотношений с этой страной. Сегодня государства поддерживают активный политический диалог, конструктивно взаимодействуют на международных площадках. На регулярной основе осуществляется обмен визитами на высшем и высоком уровнях. Продуктивно развиваются партнерские отношения в интеграционных объединениях, таких как СНГ и ШОС.
Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас общая тенденция: у нас хорошо развивается торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 12 %, оборот услугами у нас увеличился почти наполовину.
Площадка в Узбекистане является достаточно выгодной для выстраивания дружеских отношений с целым рядом стран. Так, 6 апреля председатель Совета Республики Беларуси встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана. Обсуждалось сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в гуманитарной сфере и молодежной политике. Сейчас в высших учебных заведениях Беларуси обучается около 7 тысяч студентов из Туркменистана. Кроме того, в 2025 году впервые молодежь этой страны примет участие в культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти».