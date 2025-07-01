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Лукашенко раскритиковал мировую реакцию на конфликт между Израилем и Ираном

01 июля 2025 19:41
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Беларусь под чистым небом – цель нашей политики. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как неоднократно отмечал Президент, народ, который не помнит своих корней, не имеет будущего.

Белорусы помнят прошлое, героев и подвиги. Потому мы здесь, а наш суверенитет настоящий. И это мешает западным государствам, которые, напротив, пишут сценарии новой войны. Польша вооружается, собирая военную технику по всему миру. В Североатлантический альянс вступили страны, долгие годы хранившие нейтралитет – Финляндия и Швеция, а Германия вновь примеряет на себя роль регионального военного лидера. 

Беларусь вынуждена проводить исторические параллели, отметил Александр Лукашенко. Президент также подчеркнул роль США в подобных сценариях. 

Лукашенко раскритиковал мировую реакцию на конфликт между Израилем и Ираном-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В Иране нашли а-ля пробирку. Там ядерное оружие завтра будет. Значит, надо нанести удар. Давайте подумаем, а кто дал право? Кто разрешил? Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремится к этому, чтобы себя защитить? Какое право она имеет бомбить? 

Ну вы же понимаете, никогда бы не бомбили, если бы за спиной не стояли сильные мира сего. И кто за этой спиной стоял, вы знаете. Путаные, несвязанные обращения этого Президента просто смешны. Подробности.

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# Международная политика # Александр Лукашенко

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