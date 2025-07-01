Беларусь под чистым небом – цель нашей политики. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как неоднократно отмечал Президент, народ, который не помнит своих корней, не имеет будущего.

Белорусы помнят прошлое, героев и подвиги. Потому мы здесь, а наш суверенитет настоящий. И это мешает западным государствам, которые, напротив, пишут сценарии новой войны. Польша вооружается, собирая военную технику по всему миру. В Североатлантический альянс вступили страны, долгие годы хранившие нейтралитет – Финляндия и Швеция, а Германия вновь примеряет на себя роль регионального военного лидера.

Беларусь вынуждена проводить исторические параллели, отметил Александр Лукашенко. Президент также подчеркнул роль США в подобных сценариях.