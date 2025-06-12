Прямой эфир

Новости по тегу #Владимир Воропаев

Требование было одно – написать пронзительные стихи. Как создавалась песня «От героев былых времён»
12 июня 2025 12:28

Требование было одно – написать пронзительные стихи. Как создавалась песня «От героев былых времён»

История этой песни началась с памятника в Болгарии! Как родилась композиция «Стоит над горою Алёша»
15 мая 2025 15:27

История этой песни началась с памятника в Болгарии! Как родилась композиция «Стоит над горою Алёша»

В Минске открыли Международный выставочный центр! Узнали, как создавался уникальный проект
08 мая 2025 10:50

В Минске открыли Международный выставочный центр! Узнали, как создавался уникальный проект

«Этот День Победы порохом пропах!» История песни, без которой не обходится ни один концерт, посвящённый ВОВ
07 мая 2025 12:11

«Этот День Победы порохом пропах!» История песни, без которой не обходится ни один концерт, посвящённый ВОВ

Хит советской авиации! Рассказываем историю песни «Потому что мы пилоты»
17 апреля 2025 08:56

Хит советской авиации! Рассказываем историю песни «Потому что мы пилоты»

Пулемётчики считали, что это про них! «Синий платочек» – история песни, которая рождалась дважды
20 марта 2025 09:26

Пулемётчики считали, что это про них! «Синий платочек» – история песни, которая рождалась дважды

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»
13 марта 2025 12:06

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»

Зал замирал – заслуженный артист Беларуси о реакции иностранцев на песню «Тёмная ночь»
06 марта 2025 11:29

Зал замирал – заслуженный артист Беларуси о реакции иностранцев на песню «Тёмная ночь»

Почему песня «Священная война» – гимн Великой Отечественной? Рассказал заслуженный артист Беларуси
27 февраля 2025 15:02

Почему песня «Священная война» – гимн Великой Отечественной? Рассказал заслуженный артист Беларуси

Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве
02 июля 2024 18:43

Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве

В музее истории ВОВ открыта экспозиция, посвящённая 80-й годовщине освобождения Беларуси
29 марта 2024 06:52

В музее истории ВОВ открыта экспозиция, посвящённая 80-й годовщине освобождения Беларуси

«Этот музей должен посетить каждый». Музей истории ВОВ празднуют 79 годовщину с момента открытия
22 октября 2023 08:11

«Этот музей должен посетить каждый». Музей истории ВОВ празднуют 79 годовщину с момента открытия