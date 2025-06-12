Требование было одно – написать пронзительные стихи. Как создавалась песня «От героев былых времён»

Пронзительно и максимально искренне. Сдержано и по-мужски. Слушая эти строки, невозможно оставаться равнодушным. Ком подступает к горлу, и катятся слезы. Мало кто знает, что настоящее название этой песни «Вечный огонь», хотя для многих поколений она запомнилась именно по первой строчке.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:

Говоря о песне, надо начать с фильма. Одного из знаковых, посвященного тем, кто защищает нашу Родину. Он стал дебютным для режиссера Владимира Рогового. Для фильма нужна была песня, которая запомнилась бы и стала также своеобразным героем фильма. Владимир Роговой стал подыскивать поэта, который, по его мнению, обязательно должен быть фронтовиком.

Требование было одно – написать стихи проникновенные и пронзительные. Сделать это, по мнению режиссера, мог только тот, кто прошел войну. Таким человеком оказался поэт-фронтовик Евгений Агранович, который был военным корреспондентом на Западном и Белорусском фронтах с 1941 по 1945 годы.