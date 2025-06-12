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Требование было одно – написать пронзительные стихи. Как создавалась песня «От героев былых времён»

12 июня 2025 12:28
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Пронзительно и максимально искренне. Сдержано и по-мужски. Слушая эти строки, невозможно оставаться равнодушным. Ком подступает к горлу, и катятся слезы. Мало кто знает, что настоящее название этой песни «Вечный огонь», хотя для многих поколений она запомнилась именно по первой строчке.

Требование было одно – написать пронзительные стихи. Как создавалась песня «От героев былых времён»-2

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:
Говоря о песне, надо начать с фильма. Одного из знаковых, посвященного тем, кто защищает нашу Родину. Он стал дебютным для режиссера Владимира Рогового. Для фильма нужна была песня, которая запомнилась бы и стала также своеобразным героем фильма. Владимир Роговой стал подыскивать поэта, который, по его мнению, обязательно должен быть фронтовиком.

Требование было одно – написать стихи проникновенные и пронзительные. Сделать это, по мнению режиссера, мог только тот, кто прошел войну. Таким человеком оказался поэт-фронтовик Евгений Агранович, который был военным корреспондентом на Западном и Белорусском фронтах с 1941 по 1945 годы.

Требование было одно – написать пронзительные стихи. Как создавалась песня «От героев былых времён»-4

Владимир Воропаев:
Писать стихи и песни он начал еще до войны. Всего он написал более 150 стихов к песням к кинокартинам. Композитором фильма стал Рафаил Хозак, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Так в этом соавторстве появилась песня «Вечный огонь».

Подробности в видео.

# Владимир Воропаев # Великая Отечественная война

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