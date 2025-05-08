В Минске открыли Международный выставочный центр! Узнали, как создавался уникальный проект

В Национальном выставочном центре работает выездная студия телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как посетить экспозицию – рассказали нашим корреспондентам. Подробности, как создавался уникальный выставочный проект, узнала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Масштаб экспозиции впечатляет. Нам удалось ознакомиться с выставкой «Дорога к Победе». Название действительно отражает важность этого события. Оно вобрало в себя не только исторические факты, но и эмоциональные переживания – боль и радость, связанные с Победой в Великой Отечественной войне.

Это поистине уникальный проект: на одной площадке – масштабная экспозиция сразу нескольких музеев страны. Возможность посетить одновременно разные знаковые места. Здесь можно увидеть «Холмские ворота» Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар врага в июне 1941 года. И даже площадь Победы в миниатюре. Знаменитый обелиск, у подножия которого горит Вечный огонь, – символ непрерывной памяти о наших дедах и прадедах и их подвиге. Как формировалась экспозиция, мы поинтересовались у директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

У нас семь разделов, и каждый раздел очень наполнен, насыщен той историей, темой Великой Отечественной войны, где мы можем прикоснуться к именам героев, где мы можем посмотреть на предметы, фотодокументы, прикоснуться к личным вещам этих героев. Поэтому это все трогает душу. Ты этому веришь, и в самом деле преклоняешься перед этими людьми. И я уверен, что каждый посетитель, который придет на эту выставку, просто не останется без эмоций, которые будут у него вызывать восхищение этих людей, этих эпизодов жизненных, которые в самом деле приносили нам Победу.

Рядом представлена экспозиция современной военной техники. Проект стал возможен благодаря этому выставочному центру. О его возможностях и перспективах развития узнали у Виктории Агафоновой.