В Минске открыли Международный выставочный центр! Узнали, как создавался уникальный проект
В Национальном выставочном центре работает выездная студия телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как посетить экспозицию – рассказали нашим корреспондентам.
Подробности, как создавался уникальный выставочный проект, узнала Анастасия Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Масштаб экспозиции впечатляет. Нам удалось ознакомиться с выставкой «Дорога к Победе». Название действительно отражает важность этого события. Оно вобрало в себя не только исторические факты, но и эмоциональные переживания – боль и радость, связанные с Победой в Великой Отечественной войне.
Это поистине уникальный проект: на одной площадке – масштабная экспозиция сразу нескольких музеев страны. Возможность посетить одновременно разные знаковые места. Здесь можно увидеть «Холмские ворота» Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар врага в июне 1941 года. И даже площадь Победы в миниатюре. Знаменитый обелиск, у подножия которого горит Вечный огонь, – символ непрерывной памяти о наших дедах и прадедах и их подвиге.
Как формировалась экспозиция, мы поинтересовались у директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
У нас семь разделов, и каждый раздел очень наполнен, насыщен той историей, темой Великой Отечественной войны, где мы можем прикоснуться к именам героев, где мы можем посмотреть на предметы, фотодокументы, прикоснуться к личным вещам этих героев. Поэтому это все трогает душу. Ты этому веришь, и в самом деле преклоняешься перед этими людьми. И я уверен, что каждый посетитель, который придет на эту выставку, просто не останется без эмоций, которые будут у него вызывать восхищение этих людей, этих эпизодов жизненных, которые в самом деле приносили нам Победу.
Рядом представлена экспозиция современной военной техники. Проект стал возможен благодаря этому выставочному центру. О его возможностях и перспективах развития узнали у Виктории Агафоновой.
Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности Национального выставочного центра «БелЭкспо»:
Это уже второе масштабное событие на территории Минского международного выставочного центра, чему мы очень рады. Первая выставка вызвала огромный интерес. Ее посетили более 400 тысяч человек. Мы увидели, что люди хотят увидеть свою страну, узнать о ней больше. Мы увидели горящие глаза. И, конечно же, тогда было понятно, что это только первое такое масштабное событие на территории нашей выставочной площадки. Благодаря труду, трудолюбию команды, коллектива тех, кто сейчас принимал участие в разработке концепции этой экспозиции, наши посетители, гости площадки, гости нашей страны смогут увидеть экспозицию, посвященную 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Уже сегодня, 8 мая, с 14 часов дня и до 20 часов вечера можно посетить выставку. Работать экспозиция будет вплоть до июля. К выставочному комплексу будут курсировать дополнительные автобусы.