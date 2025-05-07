«Этот День Победы порохом пропах!» История песни, без которой не обходится ни один концерт, посвящённый ВОВ

Эта песня была написана лишь в 1975 году, к 30-летию Великой Победы. Кажется, что она была всегда – сильная, яркая, мощная. Как-то во время парада на Красной площади Леонид Ильич Брежнев сказал автору Владимиру Харитонову: «Володя, нас с тобой не будет, а песню будут петь». И ведь был прав.

Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси:

Эти слова стали пророческими. Эта песня до сих пор звучит на сцене и Большого театра, и всех площадок Беларуси, бывшего Советского Союза, стран СНГ и, конечно, Москвы, Санкт-Петербурга. Без этой песни не обходится ни один концерт, посвященный Великой Отечественной войне. В этом году, я уверена, мы все вместе споем прекрасную песню «День Победы», которая написана на века. А ведь ее история, как и многих других военных писем, непроста и интересна. Весной 1975-го Союз композиторов СССР объявил конкурс на лучшую песню ко Дню Победы.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:

Одним из тех, кто принял участие в конкурсе, был советский поэт Владимир Гаврилович Харитонов. В основу поэтических строчек песни легли собственные воспоминания поэта.

К тому времени Харитонов уже был признанным поэтом-песенником, а вот посотрудничать он решил с молодым композитором Давидом Тухмановым. Владимир Воропаев:

Который был уже достаточно популярным композитором. К тому моменту он создал ряд хитов, таких как «Последняя электричка», «Эти глаза напротив», «Белый танец», «Как прекрасен этот мир» и другие известные произведения.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Конкурсный отбор на лучшую песню о Великой Отечественной войне композиция «День Победы» не прошла и призером мероприятия не стала. Более того, песня подверглась острой критике со стороны авторитетных членов Союза композиторов Советского Союза. Они рассмотрели в ней элементы западной музыки, что было недопустимо в СССР. Но авторы не сдались.

Анастасия Москвина:

Мы ее слышали в прекрасном исполнении Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и практически всех известных эстрадных и оперных певцов XX и XXI века. Но популярной композиция стала благодаря Льву Лещенко.