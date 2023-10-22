«Этот музей должен посетить каждый». Музей истории ВОВ празднуют 79 годовщину с момента открытия

Новости Беларуси. Здесь оживает прошлое. Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 79 годовщину. Еще в далеком 1944 году он приветствовал первых посетителей двумя знаковыми экспозициями: «Вооружение белорусских партизан» и «Большевистская печать Белоруссии в дни Великой Отечественной войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наши дни музей – это институт памяти о важнейших событиях прошлого. За последние годы он стал самым посещаемым в стране: за день в среднем он принимает тысячу гостей. С начала 2023 года в его стенах побывали более 400 тысяч человек. В преддверии праздника в Музее ВОВ состоялся концерт для сотрудников, ветеранов музея. На торжественной церемонии молодым специалистам вручили профсоюзные билеты.

Анна Николаева, студентка БГПУ имени М. Танка:

У этого музея очень интересная история. И я считаю, что этот музей должен посетить каждый взрослый и каждый ребенок. Хочу сказать спасибо этому музею за сохранение исторической памяти.

Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:

В музее проводится огромная работа. Каждый день мы не только в стенах музея, но и выезжаем с мероприятиями по школам, по вузам. Интерес к теме истории Великой Отечественной войны не угасает, он с каждым годом только набирает силу.