Хит советской авиации! Рассказываем историю песни «Потому что мы пилоты»

Каждая военная песня – это словно отдельный мир, в котором заключена целая гамма переживаний. Но когда слушаешь эту, слезы наворачиваются. Советские люди даже на самые сложные моменты в жизни умели смотреть с позитивной стороны.

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:

Наверное, не один пилот, не один летчик выучился своей профессии благодаря этому фильму и благодаря этой песне. Потому что эта песня романтизирует образ военного летчика, самолетов.

Эту песню из военного фильма «Небесный тихоход» называют по-разному: «Потому что мы пилоты», «Мы, друзья, перелетные птицы», «Первым делом – самолеты». Легкая и шутливая композиция, написанная в 1945-м, стала поистине хитом, посвященным советской авиации.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Заслуженный артист Республики Беларусь:

Автор слов песни Алексей Фатьянов попал на фронт как руководитель фронтового ансамбля. Однажды в городе Чкалово, Оренбурге, куда Алексея Фатьянова отправили по заданию, он познакомился с композитором Василием Соловьевым-Седым. С этого знакомства началась история знаменитой песни.

В начале 1944-го, когда только была снята блокада Ленинграда, режиссеру-постановщику Семену Тимошенко дали задание – написать сценарий к музыкальной комедии. Это был заказ самого Сталина. Сначала Тимошенко был удивлен, а потом понял, что время плакатных призывов прошло. Победа близится, и народу нужно поднять настроение.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Оттолкнулся автор от реальной истории летчика Бориса Ковзана, который, кстати, вырос в Беларуси и первые шаги в авиации сделал в Бобруйском аэроклубе.

Главными героями комедии «Небесный тихоход» были трое фронтовиков-летчиков, которые решили посвятить свою жизнь небу, пока идет война. Анна Меркушевич:

Закадычные друзья твердо решили «не влюбляться даже в самых красивых девчат», пока не закончится война, но встретились с летчицами женской эскадрильи и журналисткой и по очереди нарушили свою шуточную клятву. В этой картине прозвучала еще одна не менее известная сегодня военная песня.

Владимир Воропаев:

Песня «Пора в путь-дорогу», как ее еще называли «Мне сверху видно все, ты так и знай», которая вошла в этот фильм, была написана композитором Василием Соловьевым-Седым на стихи поэта Соломона Фагельсона, нашего земляка, уроженца Витебщины. За создание четырех песен, среди которых была песня «Пора в путь-дорогу», была присуждена сталинская премия. Песня «Пора в путь-дорогу» звучала во время праздничного застолья после разгрома нашими летчицами вражеских установок.