Зал замирал – заслуженный артист Беларуси о реакции иностранцев на песню «Тёмная ночь»

Мелодия, узнаваемая с первых нот и родившаяся буквально за ночь. «Темная ночь» – одна из популярных песен, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Мелодия, узнаваемая с первых нот и родившаяся буквально за ночь. «Темная ночь» – одна из популярных песен, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Исполняет песню Марк Бернес – обаятельный актер, которому роли в лентах о Великой Отечественной войне принесли большую популярность, и делает это с поразительной душевностью.
Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:
Первая часть тиража была забракована. Почему? Потому что на матрице оказался посторонний шум, то есть нельзя было печатать пластинку с этой матрицей. А что же это было? Это был след от слезы техника, которая заслушалась, заплакала, слеза капнула и все испортила.
Владимир Воропаев много лет возглавлял Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вспоминает, что военные песни всегда были в репертуаре коллектива, в том числе «Темная ночь».
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:
Мы были не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами, и я помню много концертов во Франции, в Голландии, в Великобритании. Когда мы исполняли эти произведения, зал замирал – вот эта энергетика, этот такой порыв, это защита Родины, Отечества.
Владимир Воропаев:
Песни военных лет для меня – это те же герои, которые прошли Великую Отечественную войну. С ними наши бойцы побеждали, к сожалению, умирали, думали о будущем, отстаивали свою страну, ведь в этих песнях огромный смысл. Смысл, который сыграл важную роль в Победе.
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