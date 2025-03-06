Зал замирал – заслуженный артист Беларуси о реакции иностранцев на песню «Тёмная ночь»

Мелодия, узнаваемая с первых нот и родившаяся буквально за ночь. «Темная ночь» – одна из популярных песен, созданных в годы Великой Отечественной войны.

Исполняет песню Марк Бернес – обаятельный актер, которому роли в лентах о Великой Отечественной войне принесли большую популярность, и делает это с поразительной душевностью.

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:

Первая часть тиража была забракована. Почему? Потому что на матрице оказался посторонний шум, то есть нельзя было печатать пластинку с этой матрицей. А что же это было? Это был след от слезы техника, которая заслушалась, заплакала, слеза капнула и все испортила.

Владимир Воропаев много лет возглавлял Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вспоминает, что военные песни всегда были в репертуаре коллектива, в том числе «Темная ночь».

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы были не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами, и я помню много концертов во Франции, в Голландии, в Великобритании. Когда мы исполняли эти произведения, зал замирал – вот эта энергетика, этот такой порыв, это защита Родины, Отечества.