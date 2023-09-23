В музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция к 80-летию с начала освобождения Беларуси

Новости Беларуси. К 80-летию с момента начала освобождения Беларуси, которое началось 23 сентября 1943-го в Минске, открылась экспозиция «Единой памяти верны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над проектом, представленном в музее истории Великой Отечественной войны, работали региональные музеи Беларуси, а еще учреждения военно-исторического профиля, действующие на территории стран СНГ. Выставка разделена на три части. Первая из них хронологически показывает бои за освобождение восточных районов Беларуси осенью 1943-го. Так, 360-й стрелковый полк одним из первых форсировал Днепр и 23 сентября освободил первый районный центр Беларуси Комарин.

Наталья Яцкевич, заведующая отделом м узея истории Великой Отечественной войны: Удивительно, конечно, но экспозиция создавалась достаточно быстро. Сама идея появилась еще весной, но на ее проработку ушло какое-то время, а непосредственно подбор материалов и сам монтаж экспозиции – буквально за последние два месяца.

Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:

Сотрудники нацелены только на победу, а победа у нас одна – как можно больше рассказать об этих героических днях, как можно больше познакомить с исторической правдой о Великой Отечественной войне. Кто побежденный, кто победитель – это все мы должны рассказывать людям на конкретных примерах, на документах, на фактах.

Вторая часть экспозиции расскажет все о партизанском движении. Ее планируют открыть уже к концу года. А подготовку заключительного раздела начнут в январе 2024 года. Он будет посвящен наступательной операции «Багратион».