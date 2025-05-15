История этой песни началась с памятника в Болгарии! Как родилась композиция «Стоит над горою Алёша»

Эта песня часто звучала в советские годы. Она была написана спустя 21 год после окончания Великой Отечественной войны – в 1966-м.

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:

Мое поколение, чуть старше поколение, те люди, которые были детьми, 70-е годы, конец 60-х, эта песня очень часто звучала. И она всегда трогала душу, трогала сердце. Сдержанной образностью такой.

Началась ее история с памятника. Монументальную фигуру советского солдата возвели в старинном болгарском городке Пловдиве на вершине холма. Это символ памяти всех погибших воинов, ценой своих жизней освободивших Болгарию от ужаса фашизма.

И все же прототипом этого памятника стал реальный советский солдат, который пережил войну и прожил долгую жизнь.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны заслуженный артист Республики Беларусь:

Алексей Иванович Скурлатов, уроженец Алтайского края, ушел на войну добровольцем. Он был связистом, участвовал в Курской битве, освобождал Харьков и Николаев, дошел до Болгарии. Получил два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу». Когда Красная армия освободила болгарскую землю, Алексей решил остаться там, чтобы помочь проложить связь между Софией и Пловдивом.