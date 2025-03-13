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Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»

13 марта 2025 12:06
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«Катюша» – одна из самых известных песен о Великой Отечественной войне, которую и сегодня знают и поют люди разных возрастов, причем на многих языках. А ведь ее строки были написаны еще задолго до этого страшного события в истории великой страны. 

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»-2

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:
Песня «Катюша» была создана в предвоенное время и впервые прозвучала в исполнении Валентины Батищевой 27 ноября 1938 года в колонном зале Дома Союзов под аккомпанемент оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого.

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»-4

Анна Меркушевич, корреспондент:
Эта советская боевая машина широко известна под народным прозвищем «Катюша». Немецкие же солдаты прозвали ее «органом Сталина» из-за звука, создаваемого оперением ракет.

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»-6

Это грозное оружие – реактивная система залпового огня БМ-13. Оно наводило панический ужас на фашистов. Доподлинно неизвестно, как появилось ласковое прозвище, но по одной из версий оно возникло от литеры «К» на борту, которые обозначали завод имени Коминтерна. 

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»-8

Дарья Березко, старший научный сотрудник Государственного музея истории Великой Отечественной войны:
За 16 секунд Катюша совершала залп 16 снарядов весом 42 килограмма каждый. Максимальная дальность направления снаряда – 8,5 километров. 

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»-10

Как ни странно, любили песню и противники Советского Союза в той войне: в своем варианте ее исполняли немцы, финны, итальянские партизаны. Она до сих пор популярна во всем мире. 

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»-12

Любят ее и в Поднебесной, под ее звуки даже маршируют на военных парадах. 

Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»-14

Китайские эстрадные исполнители создают такие интересные варианты этой бессмертной композиции, что взрывают интернет. 

Подробности смотрите в видео.

# Военно-патриотическая песня # Великая Отечественная война # Владимир Воропаев

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