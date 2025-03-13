Её любили даже противники СССР! Узнали, какая история стоит за песней «Катюша»

«Катюша» – одна из самых известных песен о Великой Отечественной войне, которую и сегодня знают и поют люди разных возрастов, причем на многих языках. А ведь ее строки были написаны еще задолго до этого страшного события в истории великой страны.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:

Песня «Катюша» была создана в предвоенное время и впервые прозвучала в исполнении Валентины Батищевой 27 ноября 1938 года в колонном зале Дома Союзов под аккомпанемент оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Эта советская боевая машина широко известна под народным прозвищем «Катюша». Немецкие же солдаты прозвали ее «органом Сталина» из-за звука, создаваемого оперением ракет.

Это грозное оружие – реактивная система залпового огня БМ-13. Оно наводило панический ужас на фашистов. Доподлинно неизвестно, как появилось ласковое прозвище, но по одной из версий оно возникло от литеры «К» на борту, которые обозначали завод имени Коминтерна.

Дарья Березко, старший научный сотрудник Государственного музея истории Великой Отечественной войны:

За 16 секунд Катюша совершала залп 16 снарядов весом 42 килограмма каждый. Максимальная дальность направления снаряда – 8,5 километров.

Как ни странно, любили песню и противники Советского Союза в той войне: в своем варианте ее исполняли немцы, финны, итальянские партизаны. Она до сих пор популярна во всем мире.

Любят ее и в Поднебесной, под ее звуки даже маршируют на военных парадах.