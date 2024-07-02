Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве

В личных вещах, трофеях партизан и подпольщиков, перед посетителями предстает подлинная история самой масштабной наступательной операции в истории человечества. Многие экспонаты, которые обычно выставляются в Музее истории ВОВ, впервые покинули Минск, чтобы их смогли увидеть жители России. Ведь это наше общее прошлое. Многие россияне бок о бок с белорусами бились на фронте, сражаясь с гитлеровскими оккупантами.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Все то, что мы сегодня делаем, все то, что мы сегодня создали, показываем, рассказываем. Это нужно, как говорят, не мертвым, это нужно живым. Это нужно нам, я вот смотрю, как много детишек – вот это нужно в первую очередь вам, чтобы вы перенесли через года и отдали следующему поколению историческую правду о тех днях, о тех победах, потому что у нас у каждого течет кровь героев, героев, которые стояли за свою страну.