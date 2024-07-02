Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве

Частичка истории и сердца белорусского народа в российской столице. Обновленная выставка «Операция «Багратион» торжественно открылась в Музее Победы на Поклонной горе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Частичка истории и сердца белорусского народа в российской столице. Обновленная выставка «Операция «Багратион» торжественно открылась в Музее Победы на Поклонной горе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В личных вещах, трофеях партизан и подпольщиков, перед посетителями предстает подлинная история самой масштабной наступательной операции в истории человечества. Многие экспонаты, которые обычно выставляются в Музее истории ВОВ, впервые покинули Минск, чтобы их смогли увидеть жители России. Ведь это наше общее прошлое. Многие россияне бок о бок с белорусами бились на фронте, сражаясь с гитлеровскими оккупантами.
Юлия Москвичева, заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Музея Победы (Россия):
Эта операция частично имеет отношение и к истории моей семьи. Один из моих дедушек погиб, освобождая Беларусь. Поэтому для меня тоже это очень важный и нужный момент.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Все то, что мы сегодня делаем, все то, что мы сегодня создали, показываем, рассказываем. Это нужно, как говорят, не мертвым, это нужно живым. Это нужно нам, я вот смотрю, как много детишек – вот это нужно в первую очередь вам, чтобы вы перенесли через года и отдали следующему поколению историческую правду о тех днях, о тех победах, потому что у нас у каждого течет кровь героев, героев, которые стояли за свою страну.
На выставке представлены знамена партизанской бригады имени Рокоссовского и бригады Витебской области, пишущая машинка Olympia, которую использовали минские подпольщики для печати сводок Совинформбюро. Все это – драгоценные частицы нашей общей истории и общей Победы. Память, которую мы обязаны сохранить и передать потомкам.