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Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве

02 июля 2024 18:43
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Частичка истории и сердца белорусского народа в российской столице. Обновленная выставка «Операция «Багратион» торжественно открылась в Музее Победы на Поклонной горе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве-1

В личных вещах, трофеях партизан и подпольщиков, перед посетителями предстает подлинная история самой масштабной наступательной операции в истории человечества. Многие экспонаты, которые обычно выставляются в Музее истории ВОВ, впервые покинули Минск, чтобы их смогли увидеть жители России. Ведь это наше общее прошлое. Многие россияне бок о бок с белорусами бились на фронте, сражаясь с гитлеровскими оккупантами.

Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве-4

Юлия Москвичева, заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Музея Победы (Россия):
Эта операция частично имеет отношение и к истории моей семьи. Один из моих дедушек погиб, освобождая Беларусь. Поэтому для меня тоже это очень важный и нужный момент.

Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве-7

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Все то, что мы сегодня делаем, все то, что мы сегодня создали, показываем, рассказываем. Это нужно, как говорят, не мертвым, это нужно живым. Это нужно нам, я вот смотрю, как много детишек – вот это нужно в первую очередь вам, чтобы вы перенесли через года и отдали следующему поколению историческую правду о тех днях, о тех победах, потому что у нас у каждого течет кровь героев, героев, которые стояли за свою страну.

Раритеты и предметы быта партизан – выставка об операции «Багратион» открылась в Москве-10

На выставке представлены знамена партизанской бригады имени Рокоссовского и бригады Витебской области, пишущая машинка Olympia, которую использовали минские подпольщики для печати сводок Совинформбюро. Все это – драгоценные частицы нашей общей истории и общей Победы. Память, которую мы обязаны сохранить и передать потомкам.

# Выставка # общество # Владимир Воропаев

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