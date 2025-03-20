Пулемётчики считали, что это про них! «Синий платочек» – история песни, которая рождалась дважды

Каждая военная песня – словно отдельный мир, в котором заключена целая гамма переживаний. Эта начала воевать с врагом одной из первых. У нее счастливая и необычная судьба. Она родилась дважды, причем первоначально еще до войны.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:

В 1940 году в Московском саду Эрмитаж выступал польский оркестр «Голубой джаз» под управлением Генриха Гольда. И на одном из этих концертов побывал поэт и драматург Яков Галицкий. Среди многочисленных мелодических импровизаций, которые исполнял пианист Ежи Петербургский, запомнилась мелодия. И тут же во время концерта он подтекстовал понравившуюся мелодию и слова про девичий синий платочек наполнили ее новым смыслом, как бы вдохнули жизнь.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Впервые песню «Синий платочек» исполнил солист «Голубого джаза» Станислав Ландау. После этого она была в репертуаре оркестра постоянно. Когда наступила Великая Отечественная война, в тексте песни произошли изменения. Владимир Воропаев:

Песня была довоенная, мирная, но вдруг началась война. Возникла версия «22 июня, ровно в 4 часа».

И все же второе рождение «Синий платочек» получил благодаря Клавдии Шульженко, которая включила песню в свой репертуар в годы войны. Владимир Воропаев:

Стихи заканчивались словами «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». В этой редакции стихотворение было напечатано во фронтовой дивизионной газете «За Родину». В таком варианте песню стала исполнять на фронтовых концертах Клавдия Шульженко.