Пулемётчики считали, что это про них! «Синий платочек» – история песни, которая рождалась дважды

Каждая военная песня – словно отдельный мир, в котором заключена целая гамма переживаний. Эта начала воевать с врагом одной из первых. У нее счастливая и необычная судьба. Она родилась дважды, причем первоначально еще до войны.
Каждая военная песня – словно отдельный мир, в котором заключена целая гамма переживаний. Эта начала воевать с врагом одной из первых. У нее счастливая и необычная судьба. Она родилась дважды, причем первоначально еще до войны.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:
В 1940 году в Московском саду Эрмитаж выступал польский оркестр «Голубой джаз» под управлением Генриха Гольда. И на одном из этих концертов побывал поэт и драматург Яков Галицкий. Среди многочисленных мелодических импровизаций, которые исполнял пианист Ежи Петербургский, запомнилась мелодия. И тут же во время концерта он подтекстовал понравившуюся мелодию и слова про девичий синий платочек наполнили ее новым смыслом, как бы вдохнули жизнь.
Анна Меркушевич, корреспондент:
Впервые песню «Синий платочек» исполнил солист «Голубого джаза» Станислав Ландау. После этого она была в репертуаре оркестра постоянно. Когда наступила Великая Отечественная война, в тексте песни произошли изменения.
Владимир Воропаев:
Песня была довоенная, мирная, но вдруг началась война. Возникла версия «22 июня, ровно в 4 часа».
И все же второе рождение «Синий платочек» получил благодаря Клавдии Шульженко, которая включила песню в свой репертуар в годы войны.
Владимир Воропаев:
Стихи заканчивались словами «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». В этой редакции стихотворение было напечатано во фронтовой дивизионной газете «За Родину». В таком варианте песню стала исполнять на фронтовых концертах Клавдия Шульженко.
«Платочек» стал символом верности солдату, ушедшему на фронт защищать Родину. Особенно полюбили эту песню пулеметчики. Они считали, что песня про них, коль заканчивается словами «строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих».
Владимир Воропаев:
Они даже прикрепляли к гашетке пулемета фотокарточки своих девушек, жен и называли свои пулеметы ласково, именами возлюбленных.
Подробности – в видео.