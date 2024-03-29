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В музее истории ВОВ открыта экспозиция, посвящённая 80-й годовщине освобождения Беларуси

29 марта 2024 06:52
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«Единой памяти верны». Экспозиция к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков открыта в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее истории ВОВ открыта экспозиция, посвящённая 80-й годовщине освобождения Беларуси-1

В сентябре 2023 года посетителям представили первый раздел выставки, посвященный освобождению восточных районов. По замыслу экспозиция должна отражать весь ход военных действий на территории нашей страны: со дня освобождения первого районного центра до наступательной операции «Багратион».

В музее истории ВОВ открыта экспозиция, посвящённая 80-й годовщине освобождения Беларуси-4

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Показать, какой ценой была завоевана эта Победа, показать борьбу белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков. И нам в этом помогали другие музеи, в которые мы направили письмо, они нам много очень дополнительно тех материалов прислали. Это и Республика Узбекистан, и Казахстан, Азербайджан и многие другие. Это Российская Федерация, конечно. Нам представили документы своих соотечественников, которые защищали нашу землю и участвовали в операции «Багратион».

В музее истории ВОВ открыта экспозиция, посвящённая 80-й годовщине освобождения Беларуси-7

Открытие экспозиции стало кульминацией международной научно-практической конференции, которая прошла в стенах музея. Она собрала более сотни участников. Это студенты, а также ведущие историки Беларуси и других стран СНГ.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Воропаев

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