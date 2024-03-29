В музее истории ВОВ открыта экспозиция, посвящённая 80-й годовщине освобождения Беларуси

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Показать, какой ценой была завоевана эта Победа, показать борьбу белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков. И нам в этом помогали другие музеи, в которые мы направили письмо, они нам много очень дополнительно тех материалов прислали. Это и Республика Узбекистан, и Казахстан, Азербайджан и многие другие. Это Российская Федерация, конечно. Нам представили документы своих соотечественников, которые защищали нашу землю и участвовали в операции «Багратион».